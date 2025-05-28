Arda Turan'da Galatasaraylıları kızdıracak hareket! İmzayı atar atmaz hesabından sildi

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, sosyal medya hesabından 'Galatasaray' yazısını silerek profilini güncelledi. İşte genç teknik adamın sosyal medya hesabının güncel hali...

İkas Eyüpspor'da görev aldığı 2 sezonda başarılı dönemler geçiren Arda Turan, yeni bir döneme başlıyor. 38 yaşındaki teknik direktör, Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüp, sosyal medya paylaşımıyla anlaşmayı resmen duyurdu.

Arda Turan'ın yeni takımına imzayı attıktan sonraki hareketi gündem oldu.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri boyunca Instagram hesabının biyografi bölümünde "Sadece Galatasaray" yazısını bulunduran Turan, hesabını güncelledi.

"SADECE GALATASARAY" YAZISINI KALDIRDI

Arda Turan, Shakhtar teknik direktörü olduktan sonra profilindeki Galatasaray yazısını kaldırdı. Turan'ın biyografisinde "Arda Turan'ın resmi hesabı | Shakhtar Menajeri" ifadeleri yer aldı.

İşte Arda Turan'ın sosyal medya hesabının güncel hali;