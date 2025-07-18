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Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Turan'dan "Yönetmesi zor" mesajı!

Arda Turan; Corendon Airlines'ın 20. kuruluş yılı kapsamında, Corendon Sport Talks video serisinin 26. bölümüne konuk oldu. Burada hedeflerine değinen Arda Turan, ayrıca da teknik kısımda olmanın zorluklarını vurguladı.

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Arda Turan'dan
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 23:51
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 23:54

'dan Corendon Sport Talks için özel açıklamalar geldi. Ayrıca kariyer hedeflerinden de bahseden Arda Turan, kendisine güvendiğini belirtti.

ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMALAR

"Oynaması çok kolaydı, çok iyi futbolcuydum. Yönetmesi daha zor. Hedef olarak ise Ukrayna Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ni ve La Liga'yı da kazanmak istiyorum. Çünkü taktiğime, sistemime ve oyun bilgime güveniyorum. Genel olarak ise geçmişe baktığımda gururluyum. Son olarak da futbolu her şeyin önünde tutup, kendimi geliştirmeye devam ediyorum."

Arda Turan'dan "Yönetmesi zor" mesajı!

ARDA TURAN'LI SHAKTAR DONETSK VE BEŞİKTAŞ KRİTİĞİ

Arda Turan yönetimindeki , UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN FENERBAHÇE'DEN KİMİ TRANSFER ETMEK İSTİYOR?
Genç hoca, İsmail Yüksek'i takımında görmek istiyordu ama Fenerbahçe yönetiminden transfere izin çıkmamıştı.
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ETİKETLER
#arda turan
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#röportaj
#Shaktar Donetsk
#Shaktar Donetsk
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