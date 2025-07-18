Arda Turan'dan Corendon Sport Talks için özel açıklamalar geldi. Ayrıca kariyer hedeflerinden de bahseden Arda Turan, kendisine güvendiğini belirtti.

ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMALAR

"Oynaması çok kolaydı, çok iyi futbolcuydum. Yönetmesi daha zor. Hedef olarak ise Ukrayna Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ni ve La Liga'yı da kazanmak istiyorum. Çünkü taktiğime, sistemime ve oyun bilgime güveniyorum. Genel olarak ise geçmişe baktığımda gururluyum. Son olarak da futbolu her şeyin önünde tutup, kendimi geliştirmeye devam ediyorum."

ARDA TURAN'LI SHAKTAR DONETSK VE BEŞİKTAŞ KRİTİĞİ

Arda Turan yönetimindeki Shaktar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşmişti.