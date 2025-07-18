İstanbul
Arda Turan'dan Corendon Sport Talks için özel açıklamalar geldi. Ayrıca kariyer hedeflerinden de bahseden Arda Turan, kendisine güvendiğini belirtti.
"Oynaması çok kolaydı, çok iyi futbolcuydum. Yönetmesi daha zor. Hedef olarak ise Ukrayna Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ni ve La Liga'yı da kazanmak istiyorum. Çünkü taktiğime, sistemime ve oyun bilgime güveniyorum. Genel olarak ise geçmişe baktığımda gururluyum. Son olarak da futbolu her şeyin önünde tutup, kendimi geliştirmeye devam ediyorum."
Arda Turan yönetimindeki Shaktar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşmişti.