Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya veda: Premier Lig'e transfer oluyor!

Fenerbahçe'de Diego Carlos transferi gerçekleşiyor. An itibarıyla Diego Carlos için Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz transfer teklifleri gelirken, sarı lacivertli yönetimden de ayrılığa onay çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya veda: Premier Lig'e transfer oluyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 20:47

Fenerbahçe'de transfer sezonu gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yolunda hem vedalar hem de hoş geldinler yaşayan Fenerbahçe, şimdi de Diego Carlos'un transfer olması için geri sayıma geçti.

FENERBAHÇE'DE DIEGO CARLOS'A GÜLE GÜLE

Fenerbahçe için Jose Mourinho'dan sürpriz bir veda kararı geldi! Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Diego Carlos, Jose Mourinho tarafından gözden çıkarıldı ve 'ayrılacaklar' listesinin en başına yazıldı. Esasen ise Fenerbahçe'ye geldiğinde sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Diego Carlos, bundan sonraki süreçte sarı lacivertli yönetim tarafından ikinci plana itilmiş durumda ve menajerlik kritikleri de resmen başladı.

Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya veda: Premier Lig'e transfer oluyor!

FENERBAHÇE'DEN PREMIER LIG'E DIEGO CARLOS TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'de kendini gösterme şansı bulamayan Diego Carlos'a, an itibarıyla Premier Lig'den transfer teklifi geldi. 32 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Premier Lig ekipleri, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye tekliflerini iletti ve temaslar başladı! Halihazırda tüm süreç Diego Carlos'un ayrılması üzerine tasarlanırken, Jose Mourinho'dan da savunma tandemine daha güçlü bir profil isteği geldi.

Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya veda: Premier Lig'e transfer oluyor!

DIEGO CARLOS'UN FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye ara transferde katılan ve ciddi bir sakatlık yaşayan 32 yaşındaki stoper, sarı lacivertli formayla sadece 5 maça çıkabilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE DIEGO CARLOS İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Fenerbahçe, Brezilyalı savunmacıyı 11.5 milyon Euro bedelle Aston Villa'dan transfer etmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de sürpriz transfer: Devin Özek resmen masada!
Galatasaraylı yıldıza 20 milyon Euro: Transfer süreci resmen başladı!
ETİKETLER
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferi
#Diego Carlos
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.