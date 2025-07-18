Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya veda: Premier Lig'e transfer oluyor!

Fenerbahçe'de transfer sezonu gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yolunda hem vedalar hem de hoş geldinler yaşayan Fenerbahçe, şimdi de Diego Carlos'un transfer olması için geri sayıma geçti.

FENERBAHÇE'DE DIEGO CARLOS'A GÜLE GÜLE

Fenerbahçe için Jose Mourinho'dan sürpriz bir veda kararı geldi! Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Diego Carlos, Jose Mourinho tarafından gözden çıkarıldı ve 'ayrılacaklar' listesinin en başına yazıldı. Esasen ise Fenerbahçe'ye geldiğinde sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Diego Carlos, bundan sonraki süreçte sarı lacivertli yönetim tarafından ikinci plana itilmiş durumda ve menajerlik kritikleri de resmen başladı.

FENERBAHÇE'DEN PREMIER LIG'E DIEGO CARLOS TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'de kendini gösterme şansı bulamayan Diego Carlos'a, an itibarıyla Premier Lig'den transfer teklifi geldi. 32 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Premier Lig ekipleri, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye tekliflerini iletti ve temaslar başladı! Halihazırda tüm süreç Diego Carlos'un ayrılması üzerine tasarlanırken, Jose Mourinho'dan da savunma tandemine daha güçlü bir profil isteği geldi.

DIEGO CARLOS'UN FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye ara transferde katılan ve ciddi bir sakatlık yaşayan 32 yaşındaki stoper, sarı lacivertli formayla sadece 5 maça çıkabilmişti.