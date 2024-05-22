Arda Turan'ın acı günü!

22 May 2024 14:11 - Güncelleme : 22 May 2024 14:19

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı keşfeden Metin Çekiçler hayatını kaybetti. Aldığı acı haberle sarsılan Turan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"GİZLİ KAHRAMAN"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Canım hocam benim, güzel kalpli hocam mekanın cennet olsun. Seni çok özleyeceğim. Başımız sağ olsun. Gizli kahraman. Allah rahmet eylesin." dedi.