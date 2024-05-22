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SpaceX ateşledi, ABD 'casuslarını' uzaya gönderdi: Detaylar gizli tutuluyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
22 May 2024 13:25 - Güncelleme : 22 May 2024 13:26

SpaceX, Falcon-9 roketi ile ABD Ulusal Keşif Ofisi'ne ait (NRO) casus uydularını uzaya gönderdi. SpaceX’in yörüngeye gönderdiği casus uydularının sayısı ve özellikleriyle ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın SpaceX', ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) adına gerçekleştirdiği NROL-146 görevine başladı.

ABD'nin casus uydularını taşıyan Falcon-9 roketi, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden ateşlendi.

FALCON-9 BAŞARIYLA GERİ DÖNDÜ

Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Pasifik Okyanusu'nda bulunan "Of Course I Still Love You" adlı platforma iniş yapacağı bildirildi.

SpaceX ateşledi, ABD 'casuslarını' uzaya gönderdi: Detaylar gizli tutuluyor - 1. Resim

DETAYLAR GİZLİ TUTULUYOR

SpaceX'in üstlendiği görevin gizlilik ilkesi nedeniyle detayları paylaşılmadı. Yörüngeye gönderilen casus uydularının sayısı ve özellikleri gibi detaylar verilmedi.

SpaceX ateşledi, ABD 'casuslarını' uzaya gönderdi: Detaylar gizli tutuluyor - 2. Resim

DEVLET BİRİMLERİNİN UYDU İSTİHBARATINI SAĞLIYORLAR

Ulusal Keşif Ofisi (NRO), ABD hükümetinin casus uydularını tasarlayan, üreten, fırlatan ve işleten kurum olarak çeşitli devlet birimlerine uydu istihbaratı sağlıyor

Kaynak: tgrthaber.com
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