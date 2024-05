SpaceX ateşledi, ABD 'casuslarını' uzaya gönderdi: Detaylar gizli tutuluyor

22 May 2024 13:25 - Güncelleme : 22 May 2024 13:26

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın SpaceX', ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) adına gerçekleştirdiği NROL-146 görevine başladı.



ABD'nin casus uydularını taşıyan Falcon-9 roketi, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden ateşlendi.

FALCON-9 BAŞARIYLA GERİ DÖNDÜ

Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Pasifik Okyanusu'nda bulunan "Of Course I Still Love You" adlı platforma iniş yapacağı bildirildi.

DETAYLAR GİZLİ TUTULUYOR

SpaceX'in üstlendiği görevin gizlilik ilkesi nedeniyle detayları paylaşılmadı. Yörüngeye gönderilen casus uydularının sayısı ve özellikleri gibi detaylar verilmedi.

DEVLET BİRİMLERİNİN UYDU İSTİHBARATINI SAĞLIYORLAR

Ulusal Keşif Ofisi (NRO), ABD hükümetinin casus uydularını tasarlayan, üreten, fırlatan ve işleten kurum olarak çeşitli devlet birimlerine uydu istihbaratı sağlıyor