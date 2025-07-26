Viktor Gyökeres imzayı attı: Transfer resmen duyuruldu!

İstanbul
Arsenal ve Viktor Gyökeres arasındaki anlaşma tamamlandı. Yıldız golcü, Arsenal'in yaz kampına katılacak ve kariyerine İngiltere'de devam edecek.
Uzun zamandır Viktor Gyökeres transferi için görüşmeler yürüten Arsenal, an itibarıyla dev hamlesini duyurdu.
https://x.com/Arsenal/status/1949168329148493988
Arsenal, sansasyonel Viktor Gyökeres transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki İsveçli forvet, bugün sağlık kontrollerinden geçti ve Londra ekibiyle resmi sözleşme imzaladı.
Yıldız golcü, kırmızı beyazlılarda 14 numaralı formayı giyecek.