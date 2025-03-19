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Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Turan'ın arkadaşı tarih yazıyor! Filipe Luis Flamengo'da kupa kazanmaya devam ediyor

Arda Turan ile Atletico Madrid döneminden takım arkadaşı olan Filipe Luis, hocalık kariyerinde büyük işlere imza atıyor. Aynı Arda Turan gibi futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik adamlığa başlayan Filipe Luis, Brezilya ekibi Flamengo'da çok özel istatistikler yakaladı.

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Arda Turan'ın arkadaşı tarih yazıyor! Filipe Luis Flamengo'da kupa kazanmaya devam ediyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 19:03

Arda Turan'ın Eyüpspor macerası gibi Filipe Luis de futbolculuktan emekli olmuş ve sonrasında kendi ülkesinde teknik adamlığa başlamıştı. Flamengo U20 ile başarılı bir süreç geçiren Filipe Luis, akabinde ise Flamengo A Takımı'nın başına geçmişti.

ARDA TURAN GİBİ FILIPE LUIS DE TEKNİK ADAMLIĞI SEÇTİ

Bazı isimler spor kariyerlerinden sonra sakin kalmayı tercih ederken, bazıları ise ivedi şekilde hocalık sürecine geçiş yapıyorlar. Futbolculuk dönemlerinde yakın arkadaş olan Arda Turan ve Filipe Luis, aktif futbol hayatlarının ardından hızlıca antrenörlüğe başlamışlardı. Arda Turan; Eyüpspor'u Trendyol Süper Lig'e çıkarıp başarılı maçlar oynatırken, Filipe Luis de Flamengo ile harika bir dönemden geçti ve kupalar kazandı.

Eyüpspor, Arda Turan'ı resmen açıkladı

FLAMENGO'DA FILIPE LUIS ETKİSİ

Brezilya ekibi ile 26 mücadeleye çıkan Filipe Luis, maç başına 2.42 puan ortalaması yakaladı. Bu süreçte Brezilya Kupası, Campeao Carioca ve Süper Kupa gibi 3 tane de önemli turnuvayı kazanan genç teknik adam; hocalık kariyerine harika bir başlangıç yaptı ve dikkatleri üzerine çekti. Flamengo ile tam 17 maçta gol yemeyen Luis, başarılı istatistikleriyle Brezilya futboluna damga vurmuş durumda.

Filipe Luis teknik direktörlük kariyerinde ilk kupasını kazandı- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

Sıkça Sorulan Sorular

FILIPE LUIS FUTBOLCUYKEN HANGİ MEVKİDE OYNUYORDU?
Brezilyalı oyuncu sol bekte çok iyi performanslar göstermişti.
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#Spor
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