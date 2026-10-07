Arjantin'in efsanesi Lionel Messi milli formaya veda etti

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İstanbul
39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in Benin ile yapacağı hazırlık maçında milli formayla son kez sahaya çıktı.
River Plate'in maçlarını oynadığı yaklaşık 85 bin kapasiteye sahip Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takımına veda karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.
Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında oyuna ara verilirken, Beninli futbolcular Messi'yi tebrik etti.
Ev sahibi Arjantin mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Nicolas Otamendi ve Nico Paz'ın gollerinin asistini yapan Messi, 71'inci dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek milli takım kariyerindeki 126'ncı golü kaydetti.
Maçın ardından stadyumda lazer ışık gösterisi, canlı müzik ve çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.
Yaklaşık 10 dakika süren bir veda konuşması yapan Messi, sahadan ayrılmak istemediğini belirtti. Bu sırada takım arkadaşı Enzo Fernandez dahil bazı oyuncular gözyaşlarını tutamadı.
Lionel Messi, 21 yıl boyunca sırtında taşıdığı milli takım formasına rekorlar ve kupalarla veda etti.
Messi, 208 maçla Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda. Söz konusu müsabakalarda 126 gol atan Messi, Güney Amerika'da milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak milli takım kariyerini tamamladı.
Messi, milli takım formasıyla 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat ve 1 FIFA U-20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.