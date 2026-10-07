39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in Benin ile yapacağı hazırlık maçında milli formayla son kez sahaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Arjantin'in efsanesi Lionel Messi milli formaya veda etti 39 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında milli formayla son kez sahaya çıkarak milli takım kariyerine veda etti. Monumental Stadı'nda oynanan veda maçında Messi, 1 gol ve 2 asistle oynayarak milli takımdaki 126'ncı golünü attı. Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında oyuna ara verildi ve Beninli futbolcular Messi'yi tebrik etti. Maçın ardından yaklaşık 10 dakikalık duygusal bir veda konuşması yapan Messi, sahadan ayrılmak istemediğini ifade etti. 21 yıl boyunca milli takım forması giyen Messi, 208 maçla Arjantin'de en çok forma giyen ve Güney Amerika'da en çok gol atan oyuncu unvanlarıyla veda etti. Messi, Arjantin Milli Takımı kariyeri boyunca aralarında Dünya Kupası ve Copa America'nın da bulunduğu toplam 6 kupa kazandı.

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River Plate'in maçlarını oynadığı yaklaşık 85 bin kapasiteye sahip Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takımına veda karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.

Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında oyuna ara verilirken, Beninli futbolcular Messi'yi tebrik etti.

1 GOL 2 ASİSTLE VEDA ETTİ

Ev sahibi Arjantin mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Nicolas Otamendi ve Nico Paz'ın gollerinin asistini yapan Messi, 71'inci dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek milli takım kariyerindeki 126'ncı golü kaydetti.

Maçın ardından stadyumda lazer ışık gösterisi, canlı müzik ve çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

MESSİ'DEN DUYGUSAL VEDA KONUŞMASI

Yaklaşık 10 dakika süren bir veda konuşması yapan Messi, sahadan ayrılmak istemediğini belirtti. Bu sırada takım arkadaşı Enzo Fernandez dahil bazı oyuncular gözyaşlarını tutamadı.

REKORLAR VE KUPALARLA DOLU MİLLİ KARİYER

Lionel Messi, 21 yıl boyunca sırtında taşıdığı milli takım formasına rekorlar ve kupalarla veda etti.

Messi, 208 maçla Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda. Söz konusu müsabakalarda 126 gol atan Messi, Güney Amerika'da milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak milli takım kariyerini tamamladı.

Messi, milli takım formasıyla 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat ve 1 FIFA U-20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.