Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 08:02
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 08:11

Arjantin'in efsanesi Lionel Messi milli formaya veda etti

Arjantin'in efsane futbolcusu Lionel Messi, Benin'e karşı oynanan maçta son kez milli formayla sahaya çıktı. Duygusal anların yaşandığı gecede Arjantin maçı 3-0 kazandı. Bir gol ve 2 asistle maçı tamamlayan Messi, maçın ardından yaklaşık 10 dakikalık bir veda konuşması yaptı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Arjantin'in efsanesi Lionel Messi milli formaya veda etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 08:02
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 08:11

39 yaşındaki yıldız futbolcu , 'in Benin ile yapacağı hazırlık maçında milli formayla son kez sahaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Arjantin'in efsanesi Lionel Messi milli formaya veda etti

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
39 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında milli formayla son kez sahaya çıkarak milli takım kariyerine veda etti.
Monumental Stadı'nda oynanan veda maçında Messi, 1 gol ve 2 asistle oynayarak milli takımdaki 126'ncı golünü attı.
Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında oyuna ara verildi ve Beninli futbolcular Messi'yi tebrik etti.
Maçın ardından yaklaşık 10 dakikalık duygusal bir veda konuşması yapan Messi, sahadan ayrılmak istemediğini ifade etti.
21 yıl boyunca milli takım forması giyen Messi, 208 maçla Arjantin'de en çok forma giyen ve Güney Amerika'da en çok gol atan oyuncu unvanlarıyla veda etti.
Messi, Arjantin Milli Takımı kariyeri boyunca aralarında Dünya Kupası ve Copa America'nın da bulunduğu toplam 6 kupa kazandı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

River Plate'in maçlarını oynadığı yaklaşık 85 bin kapasiteye sahip Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takımına veda karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.

Arjantin'in efsanesi Lionel Messi milli formaya veda etti

Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında oyuna ara verilirken, Beninli futbolcular Messi'yi tebrik etti.

Arjantin'in efsanesi Lionel Messi milli formaya veda etti

1 GOL 2 ASİSTLE VEDA ETTİ

Ev sahibi Arjantin mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Nicolas Otamendi ve Nico Paz'ın gollerinin asistini yapan Messi, 71'inci dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek milli takım kariyerindeki 126'ncı golü kaydetti.

Arjantin'in efsanesi Lionel Messi milli formaya veda etti

Maçın ardından stadyumda lazer ışık gösterisi, canlı müzik ve çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Arjantin'in efsanesi Lionel Messi milli formaya veda etti

MESSİ'DEN DUYGUSAL VEDA KONUŞMASI

Yaklaşık 10 dakika süren bir veda konuşması yapan Messi, sahadan ayrılmak istemediğini belirtti. Bu sırada takım arkadaşı Enzo Fernandez dahil bazı oyuncular gözyaşlarını tutamadı.

Arjantin'in efsanesi Lionel Messi milli formaya veda etti

REKORLAR VE KUPALARLA DOLU MİLLİ KARİYER

Lionel Messi, 21 yıl boyunca sırtında taşıdığı milli takım formasına rekorlar ve kupalarla veda etti.

Messi, 208 maçla Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda. Söz konusu müsabakalarda 126 gol atan Messi, Güney Amerika'da milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak milli takım kariyerini tamamladı.

Arjantin'in efsanesi Lionel Messi milli formaya veda etti

Messi, milli takım formasıyla 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat ve 1 FIFA U-20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Messi'nin yeni takımı belli oldu! İmzalar resmen atıldı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Arjantin
#Futbol
#lionel messi
#Nicolas Otamendi
#Benin
#Monumental Stadı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.