Arsenal, Ferdi Kadıoğlu transferi için yeni teklifle geliyor

22 May 2024 09:29 - Güncelleme : 22 May 2024 09:30

Fenerbahçe’de başarılı performansıyla dev kulüplerin transfer listesine giren Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli sol bek için Arsenal ve Bayer Leverkusen'den resmi teklif geldi.

Özellikle İngilizlerin, 24 yaşındaki yıldız konusunda ısrarcı olduğu bildirildi. Ada ekibinin 20 milyon Euro'dan yaptığı ilk teklif, yönetim tarafından düşük bulundu.

YENİ TEKLİF MASADA

2026 yılına kadar sözleşmesi olan deneyimli oyuncu da mümkün olduğunca yüksek bir rakamı kulübüne kazandırmak istiyor.

Sabah'ta yer alan haberde Arsenal'in 20+5 (bonuslar) şeklinde toplamda 25 milyon Euro'yu bulacak yeni bir teklifle tekrar masaya gelmeyi planladığı ifade edildi.