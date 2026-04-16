Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! İngiliz ekibi, Atletico Madrid'in rakibi oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu sürüyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda heyecan, çeyrek final rövanş maçlarıyla devam etti.
"Devler Ligi"nde çeyrek finalde dikkati çeken eşleşmede İngiltere temsilcisi Arsenal ile Portekiz ekibi Sporting karşı karşıya geldi. Turun ilk maçında 7 Nisan tarihinde Portekiz'de kozlarını paylaşmıştı. Karşılaşma, 90+1. dakikada Kai Havertz'in attığı golle 1-0'lık Arsenal üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Yarı finale yükselecek takımın belli olacağı Arsenal ile Sporting arasındaki rövanş mücadelesi İngiltere'de oynandı.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi. İkinci yarısı da düşük tempoda geçen mücadele, başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.
Turun ilk maçında rakibini 1-0 yenmeyi başaran Arsenal, bu sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırmayı başardı.
Sporting'i eleyerek "Devler Ligi"nde yarı finale yükselen Arsenal, bu turda İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid ile Arsenal arasındaki yarı final ilk maçı 28 veya 29 Nisan tarihlerinde İspanya'da, rövanş mücadelesi ise 5 veya 6 Mayıs tarihlerinde İngiltere'de oynanacak.