Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! İngiliz ekibi, Atletico Madrid'in rakibi oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı sona erdi. "Devler Ligi"nde çeyrek finalde dikkati çeken eşleşmede Arsenal ile Sporting, İngiltere'de karşı karşıya geldi. Turun ilk maçında deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Arsenal, sahasında oynadığı rövanş mücadelesinden 0-0'lık beraberlikle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı ve Atletico Madrid'in rakibi oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 00:12

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu sürüyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda heyecan, çeyrek final rövanş maçlarıyla devam etti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu çeyrek final rövanş maçında Arsenal, Sporting'i eleyerek adını yarı finale yazdırdı.
Arsenal, turdaki ilk maçta Sporting'i 7 Nisan'da 1-0 mağlup etmişti.
Rövanş maçında ise Arsenal ile Sporting golsüz berabere kaldı.
Arsenal, yarı finalde İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile karşılaşacak.
Yarı final ilk maçı 28 veya 29 Nisan'da, rövanş maçı ise 5 veya 6 Mayıs'ta oynanacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

"Devler Ligi"nde çeyrek finalde dikkati çeken eşleşmede İngiltere temsilcisi Arsenal ile Portekiz ekibi Sporting karşı karşıya geldi. Turun ilk maçında 7 Nisan tarihinde Portekiz'de kozlarını paylaşmıştı. Karşılaşma, 90+1. dakikada Kai Havertz'in attığı golle 1-0'lık Arsenal üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

ARSENAL ADINI YARI FİNALE YAZDIRDI

Yarı finale yükselecek takımın belli olacağı Arsenal ile Sporting arasındaki rövanş mücadelesi İngiltere'de oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi. İkinci yarısı da düşük tempoda geçen mücadele, başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Turun ilk maçında rakibini 1-0 yenmeyi başaran Arsenal, bu sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırmayı başardı.

YARI FİNALDE ATLETICO MADRID İLE KARŞILAŞACAK

Sporting'i eleyerek "Devler Ligi"nde yarı finale yükselen Arsenal, bu turda İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid ile Arsenal arasındaki yarı final ilk maçı 28 veya 29 Nisan tarihlerinde İspanya'da, rövanş mücadelesi ise 5 veya 6 Mayıs tarihlerinde İngiltere'de oynanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayern Münih, Real Madrid'i 4-3 devirdi! Alman ekibi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.