Bayern Münih, Real Madrid'i 4-3 devirdi! Alman ekibi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı tamamlandı. "Devler Ligi"nde sonucu merakla beklenen dev rövanş maçında Bayern Münih ile Real Madrid, Almanya'da kozlarını paylaştı. Turun ilk maçında İspanya'da rakibini 2-1 yenen Bayern Münih, rövanş mücadelesini de 4-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı ve Paris Saint-Germain'in rakibi oldu. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in 2 golü mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 00:21

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı yaşandı.

Bayern Münih, Real Madrid'i 4-3 devirdi! Alman ekibi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Real Madrid'i 4-3 yenerek yarı finale yükseldi.
Bayern Münih, Real Madrid'i toplamda 2-1 ve 4-3'lük skorlarla eleyerek yarı finale kaldı.
Rövanş maçında Real Madrid'in gollerini Arda Güler (2) ve Kylian Mbappe atarken, Bayern Münih'in gollerini Pavlovic, Harry Kane, Luis Diaz ve Michael Olise kaydetti.
Bayern Münih yarı finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.
"Devler Ligi"nde çeyrek finalin sonucu merakla beklenen dev eşleşmesinde İspanya temsilcisi Real Madrid ile Almanya temsilcisi Bayern Münih kozlarını paylaştı. Turun ilk maçı, 7 Nisan tarihinde İspanya'da oynandı. Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla Bayern Münih olmuştu. Dev maçta Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Luis Diaz ve Harry Kane atarken Real Madrid'in tek golü ise Kylian Mbappe'den gelmişti.

BAYERN MÜNİH YARI FİNAL BİLETİNİ KAPTI

Futbolseverler tarafından sonucu merakla beklenen dev rövanş maçında Bayern Münih ile Real Madrid, Almanya'da karşı karşıya geldi.

Adeta gol düellosuna sahne olan maça hızlı başlayan taraf Real Madrid oldu. İspanya temsilcisi, henüz ilk dakikada Neuer'in hatalı pasında Arda Güler'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Maçın 6. dakikasında Bayern Münih'te sahneye çıkan Pavlovic, fileleri sarsarak durumu 1-1'e getirdi.

Real Madrid'de Arda Güler, 29. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak frikikten attığı golle takımını öne geçirdi ve skor 2-1 oldu. Maçın 38. dakikasında Bayern Münih'te Harry Kane, attığı golle skora dengeyi getirdi ve durum 2-2 oldu. Karşılaşmanın ilk yarısının skorunu belirleyen gol ise Fransız oyuncu Kylian Mbappe'den geldi ve Real Madrid devre arasına 3-2 önde girmeyi başardı.

Maçın ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmazken skoru değiştiren isim 88. dakikada Luis Diaz oldu. Bayern Münih, Kolombiyalı yıldızının attığı golle skoru 3-3'e getirdi.

Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+4. dakikada Michael Olise'den geldi. Bayern Münih, Fransız oyuncusunun attığı golle 4-3 öne geçti ve maçı da bu skorla kazanarak adını yarı finale yazdırmayı başardı.

ARDA GÜLER VE CAMAVINGA ATILDI

Real Madrid'de Arda Güler ve Eduarda Camavinga, gördükleri kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelenin 78. dakikasında Musiala'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gören Camavinga, 86. dakikada da Harry Kane'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Real Madrid'de attığı 2 golle ilk yarının yıldızı olan Arda Güler ise karşılaşmanın ardından maçın hakemi Slavko Vincic'e yönelik itirazları sebebiyle doğrudan kırmızı kart gördü.

YARI FİNALDE PSG İLE KARŞILAŞACAK

Real Madrid'i 2-1 ve 4-3'lük galibiyetlerle saf dışı bırakmayı başaran Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. PSG ile Bayern Münih arasındaki yarı final ilk maçı 28 veya 29 Nisan tarihlerinde Fransa'da, rövanş mücadelesi ise 5 veya 6 Mayıs tarihlerinde Almanya'da oynanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! İngiliz ekibi, Atletico Madrid'in rakibi oldu
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
