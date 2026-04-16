Arsenal Sporting Lisbon maç skoru kaç kaç? Yarı finale sessiz yürüyüş

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Arsenal, Sporting Lizbon’u ağırladı.
Arsenal, ilk devrede karşılaşmaya yüksek tempoyla başladı ancak net bir gol fırsatı üretemedi.
Sporting ilerleyen dakikalarda oyuna denge getirdi ve Geny Catamo’nun ilk yarının bitimine kısa süre kala geliştirdiği hızlı kontra atakta topun direğe çarpmasıyla önemli bir şans yakalayıp değerlendiremedi.
Böylelikle Emirates Stadyumu’nda oynanan ilk 45 dakikanın sonunda skor değişmedi.
Mücadelenin ikinci yarısında da fileler havalanmadı ve 90 dakika 0-0’lık sonuçla noktalandı.
İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Arsenal, toplam skorda üstünlüğünü koruyarak çeyrek final turunu geçen taraf oldu.
Mikel Arteta yönetimindeki ekip, yarı finalde İspanyol temsilcisi Atlético Madrid ile karşı karşıya gelerek final bileti için sahaya çıkacak.