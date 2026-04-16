Arsenal Sporting Lisbon maç skoru kaç kaç? Yarı finale sessiz yürüyüş

UEFA Champions League çeyrek final rövanş karşılaşmasında Arsenal F.C., ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Sporting CP’yi Emirates Stadium’nda konuk etti. Kritik öneme sahip mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla İngiliz temsilcisi yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Arsenal Sporting Lisbon maç skoru kaç kaç? Yarı finale sessiz yürüyüş
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 00:35
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 00:35

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Arsenal, Sporting Lizbon’u ağırladı.

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalarak tur atladı.
Arsenal, ilk devrede net gol fırsatı üretemedi.
Sporting Lizbon, Geny Catamo ile direğe takılan önemli bir pozisyon yakaladı.
90 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İlk maçı 1-0 kazanan Arsenal, toplamda üstünlüğünü korudu.
Arsenal, yarı finalde Atlético Madrid ile karşılaşacak.
Arsenal, ilk devrede karşılaşmaya yüksek tempoyla başladı ancak net bir gol fırsatı üretemedi.

Sporting ilerleyen dakikalarda oyuna denge getirdi ve Geny Catamo’nun ilk yarının bitimine kısa süre kala geliştirdiği hızlı kontra atakta topun direğe çarpmasıyla önemli bir şans yakalayıp değerlendiremedi.

Böylelikle Emirates Stadyumu’nda oynanan ilk 45 dakikanın sonunda skor değişmedi.

Mücadelenin ikinci yarısında da fileler havalanmadı ve 90 dakika 0-0’lık sonuçla noktalandı.

İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Arsenal, toplam skorda üstünlüğünü koruyarak çeyrek final turunu geçen taraf oldu.

Mikel Arteta yönetimindeki ekip, yarı finalde İspanyol temsilcisi Atlético Madrid ile karşı karşıya gelerek final bileti için sahaya çıkacak.

