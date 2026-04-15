Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Arsenal Sporting Lisbon Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Champions League'nde çeyrek final aşamasında Arsenal FC ile Sporting CP karşı karşıya gelecek. Emirates Stadium’nda oynanacak kritik mücadelede kazanan taraf yarı final biletinin sahibi olacak. Peki, Arsenal FC - Sporting Lisbon karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 13:49

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş müsabakasında Arsenal, Sporting Lizbon’u ağırlayacak. İlk karşılaşmada Portekiz’de oynanan mücadeleyi Arsenal kazanmıştı. Peki, Arsenal - Sporting Lisbon maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Arsenal - Sporting karşılaşmasına ilişkin ayrıntılar.

ARSENAL SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Sporting Lizbon arasındaki mücadele 15 Nisan 2026 Çarşamba günü TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İlk maçta Portekiz’in Lizbon şehrinde oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi 1-0’lık skorla kazandı.

Arsenal’ın 63. dakikada Martín Zubimendi ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren tek golü ise 90+1. dakikada Kai Havertz kaydetti.

ARSENAL LİZBON MUHTEMEL 11'LER

SPORTING: Rui Silva; Fresneda, Diomandè, Inacio, Araujo; Simoes, Morita; Catamo, Trincao, P.Goncalves; Suarez.

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Madueke, Odegaard, Trossard; Gyçkeres.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayern Münih Real Madrid maçı saat kaçta şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi canlı hangi kanalda?
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.