Arsenal Sporting Lisbon Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş müsabakasında Arsenal, Sporting Lizbon’u ağırlayacak. İlk karşılaşmada Portekiz’de oynanan mücadeleyi Arsenal kazanmıştı. Peki, Arsenal - Sporting Lisbon maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Arsenal - Sporting karşılaşmasına ilişkin ayrıntılar.
Arsenal ile Sporting Lizbon arasındaki mücadele 15 Nisan 2026 Çarşamba günü TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İlk maçta Portekiz’in Lizbon şehrinde oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi 1-0’lık skorla kazandı.
Arsenal’ın 63. dakikada Martín Zubimendi ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren tek golü ise 90+1. dakikada Kai Havertz kaydetti.
SPORTING: Rui Silva; Fresneda, Diomandè, Inacio, Araujo; Simoes, Morita; Catamo, Trincao, P.Goncalves; Suarez.
ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Madueke, Odegaard, Trossard; Gyçkeres.