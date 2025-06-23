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 | Burak Ayaydın

Arsenal'den 80 milyon Euroluk forvet transferi!

Arsenal'de 80 milyon Euroluk bir forvet operasyonu başladı. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Viktor Gyökeres transferi için resmen onay verdi.

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Arsenal'den 80 milyon Euroluk forvet transferi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 19:26

Arsenal'de Mikel Arteta'dan Viktor Gyökeres isteği geldi. Arsenal'in hücum hattını yeterli bulmayan İspanyol hoca, 80 milyon Euroluk transfer için yönetime olumlu görüş bildirdi.

Arsenal'den 80 milyon Euroluk forvet transferi!

ARSENAL'DE VIKTOR GYOKERES TRANSEFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Arsenal'de transfer hedefi yeniden Viktor Gyökeres oldu. Bir dönem için Victor Osimhen'i de kadroya katmak isteyen Arsenal, an itibarıyla nihai kararını Viktor Gyökeres'ten yana kullandı ve transfer için çalışmalara başladı.

Arsenal'den 80 milyon Euroluk forvet transferi!

VIKTOR GYOKERES VE MÜTHİŞ PERFORMANSI

Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon ile bu sezon 52 maça çıkan Viktor Gyökeres, 54 gol ve 13 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

GYOKERES İÇİN LIZBON NE DÜŞÜNÜYOR?
Portekiz temsilcisi, ciddi bir teklifle birlikte yıldız golcüyü göndermeye olumlu yaklaşıyor.
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ETİKETLER
#premier lig
#arsenal
#Mikel Arteta
#Transfer Haberleri
#viktor gyökeres
#Spor
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