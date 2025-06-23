Orkun Kökçü Fenerbahçe'ye: Sürpriz transfer!

Fenerbahçe'de Orkun Kökçü'nün sürpriz transferi için planlamalar yürütülüyor. Portekiz'den A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Orkun Kökçü için ciddi anlamda transfer çalışmaları gerçekleştiriyor ve teklif sürecine hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Orkun Kökçü transferi için hazırlık yapılıyor. Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, milli yıldız Orkun Kökçü'yü resmen gündemine aldı.

FENERBAHÇE'DE ORKUN KÖKÇÜ TRANSFERİ İSTENİYOR

Orta sahada hem oyunu kontrol edecek hem de skor katkısı sağlayacak bir isim arayan Fenerbahçe, Orkun Kökçü için nabız yoklamaya başladı. Portekiz basını Fenerbahçe'nin sürpriz hamlesini duyururken, transferdeki en büyük engel olarak ise Benfica'nın bonservis beklentisi öne çıkarıldı.

ORKUN KÖKÇÜ VE BENFICA PERFORMANSI

Benfica formasıyla geçtiğimiz sezon 51 maça çıkan Orkun Kökçü, 12 gol ve 9 asistle oynamıştı.