Fernando Muslera yeni takımını duyurdu

İstanbul
Galatasaray'dan ayrılan efsane kaleci Fernando Muslera, yeni takımını kamuoyuyla paylaştı. Muslera açıklamasında; "Kariyerimde güzel bir adım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Bu sene 5 yıldızı takan Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve takımdan duygusal bir vedayla ayrılan Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu.
Yeni takımının Estudiantes olduğunu açıklayan Fernando Muslera, "Hem Türkiye'deki basın toplantısında hem de geldiğimde birkaç teklif olduğunu açıkça belirttim. Evime yakın olmak istedim ve düşündüğüm iki teklif Penarol ve Estudiantes oldu. Estudiantes'i seçtim ve bu karardan memnunum. Kariyerimde güzel bir adım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.