Fernando Muslera yeni takımını duyurdu

Bu sene 5 yıldızı takan Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve takımdan duygusal bir vedayla ayrılan Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu.

"BU KARARDAN MEMNUNUM"

Yeni takımının Estudiantes olduğunu açıklayan Fernando Muslera, "Hem Türkiye'deki basın toplantısında hem de geldiğimde birkaç teklif olduğunu açıkça belirttim. Evime yakın olmak istedim ve düşündüğüm iki teklif Penarol ve Estudiantes oldu. Estudiantes'i seçtim ve bu karardan memnunum. Kariyerimde güzel bir adım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.