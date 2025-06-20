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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a transferde büyük müjde: Fernando Muslera sonrası netleşti!

Galatasaray'a transferde büyük müjde geldi. Fernando Muslera sonrası için çalışmalar yürüten Galatasaray'a, an itibarıyla Barcelona'dan sürpriz bir transfer kritiği duyuruldu ve süreç netleşti.

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Galatasaray'a transferde büyük müjde: Fernando Muslera sonrası netleşti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 20:59

Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası için kaleci transferi çalışmalarında müjdeli haber geldi. Barcelona'nın Espanyol'dan İspanyol file bekçisi Joan Garcia'yı kadrosuna kattığı süreçte, Galatasaray için de transfer hamleleri netleşmiş oldu.

Galatasaray'a transferde büyük müjde: Fernando Muslera sonrası netleşti!

GALATASARAY'A TRANSFERDE KALECİ MÜJDESİ: FERNANDO MUSLERA SONRASI BELLİ OLUYOR

Galatasaray ve Fernando Muslera'nın yollarının ayrılmasıyla birlikte transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı yönetime, an itibarıyla Barcelona'dan müjde geldi. İspanyol devi, bugün Joan Garcia'yla uzun soluklu bir sözleşme imzaladı ve Inaki Pena ile Ter Stegen transferlerinin önünü açtı! Galatasaray'ın ciddi anlamda nabız yokladığı Inaki Pena ile Ter Stegen ikilisinden en az birinin, yakın zamanda Barcelona'dan ayrılması bekleniyor. Esasen ise Galatasaray, sürpriz transfer gelişmesiyle birlikte Fernando Muslera sonrasındaki süreci ciddi anlamda netleştirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'a transferde büyük müjde: Fernando Muslera sonrası netleşti!

GALATASARAY'DA FERNANDO MUSLERA SONRASI SON DURUM

Fernando Muslera'ya veda eden Galatasaray, ivedi şekilde kaleci arayışına başlamış ama net bir adım atmakta aceleci davranmamıştı. Şu an itibarıyla ise Galatasaray'ın, Barcelona'nın veda edeceği eldivenle hızlıca anlaşması bekleniyor.

Galatasaray'a transferde büyük müjde: Fernando Muslera sonrası netleşti!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA KALEYE BAŞKA ADAY VAR MI?
Sarı kırmızılı yönetimde, birkaç kaleci aynı anda listede tutuluyor.
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ETİKETLER
#fernando muslera
#Inaki Pena
#Galatasaray Transferleri
#Transfer Haberleri
#büyük müjde
#Marc-Andre Ter Stegen
#Spor
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