Hakan Çalhanoğlu transferinde Galatasaray için kritik rakamlar!

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu hamlesinin bedeli belli oldu. Inter'in yüksek bonservis beklentisi Galatasaray'ı zora sokarken, Hakan Çalhanoğlu'nun maaşı da ayrıca düşündürdü.

Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu sürecini La Gazzetta dello Sport duyurdu. İtalya basınına göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için mali anlamda kritik hesaplar yapmaya başladı.

GALATASARAY'DA HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİNİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Çizme basını, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu transferi için 40 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro maaş rakamlarını öne çıkardı. Esasen ise Inter ile pazarlıklara devam eden Galatasaray'ın; maliyeti düşürmeye çalıştığı ifade edilirken, İtalyan devinin ise en fazla 30 milyon Euroya ineceği aktarıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray'a transfer olmak isteyen Hakan Çalhanoğlu'nun, halihazırda Inter ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.