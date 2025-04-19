Arthur Masuaku gelecek maç yok!

İstanbul
Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, Göztepe maçı'nda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Masuaku, gelecek hafta Hatayspor maçında Beşiktaş'ı yalnız bırakacak.
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Beşiktaş, İzmir ekibi Göztepe deplasmanında sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımda maça ilk 11'de başlayan Arthur Masuaku, 72. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.
Sol bek oyuncusu Arthur Masuaku gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Masuaku cezası nedeniyle takımı yalnız bırakacak.