Artık sahadan çekilmek yürek isteyecek! TFF'den dev ceza planı

Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın yankıları dinmek bilmiyor. Konuk Akdeniz ekibinin, güçlü rakibinin kazandığı penaltı atışını protesto etmek amacıyla sahadan çekilmesiyle tatil edilen maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

İLK İHLALDE KÜME DÜŞME GELİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre olaylı maçın ardından TFF Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıyla konuyu masaya yatırdı. Toplantıda, sahadan çekilmeye verilen cezaların ağırlaştırılması kararı alındı. TFF idarecilerinin yapılacak talimat değişikliği ile müsabakayı terk eden takıma, bu ilk kez olsa bile küme düşürülmesi cezası verilmesi konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi. Yeni talimatın önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesinin beklendiği de ifade edildi.

TALİMATTA İLK YAPTIRIM PUAN SİLME

Futbol Müsabaka Talimatı'nda sahadan çekilmeye yönelik yaptırım içeren mevcut madde bir sezon içinde 2 kez sahayı terk eden ya da maça çıkmayan takımlar için küme düşme cezası öngörülüyordu.