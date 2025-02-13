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 | Suat Vilgen

Artık sahadan çekilmek yürek isteyecek! TFF'den dev ceza planı

Galatasaray karşısında sahadan çekilen Adana Demirspor TFF Yönetim Kurulu'na harekete geçirdi. Artık sahadan çekilmeyi planlayan takım bir değil bin kez düşünmek zorunda. İşte TFF'nin dev ceza planı...

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Artık sahadan çekilmek yürek isteyecek! TFF'den dev ceza planı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 12:01

Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın yankıları dinmek bilmiyor. Konuk Akdeniz ekibinin, güçlü rakibinin kazandığı penaltı atışını protesto etmek amacıyla sahadan çekilmesiyle tatil edilen maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

İLK İHLALDE KÜME DÜŞME GELİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre olaylı maçın ardından TFF Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıyla konuyu masaya yatırdı. Toplantıda, sahadan çekilmeye verilen cezaların ağırlaştırılması kararı alındı. TFF idarecilerinin yapılacak talimat değişikliği ile müsabakayı terk eden takıma, bu ilk kez olsa bile küme düşürülmesi cezası verilmesi konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi. Yeni talimatın önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesinin beklendiği de ifade edildi.

TALİMATTA İLK YAPTIRIM PUAN SİLME

Futbol Müsabaka Talimatı'nda sahadan çekilmeye yönelik yaptırım içeren mevcut madde bir sezon içinde 2 kez sahayı terk eden ya da maça çıkmayan takımlar için küme düşme cezası öngörülüyordu.

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG'DE MAÇTAN ÇEKİLME CEZASI NEDİR?
Talimatnamenin ilgili maddesi şöyle: "Maçı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir."
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ETİKETLER
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#Spor
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