Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? TFF'den derbi için karar çıktı!

Hakem tartışmalarıyla bir kez daha büyük kaosun içine düşen Süper Lig'de gözler 25. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Şampiyonluk düğümünü büyük ölçüde çözebileceği belirtilen karşılaşmada hangi hakemin düdük çalacağı, bu ismin yerli mi yabancı mı olacağı tartışmaları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) konuya ilişkin net kararını verdiği bildirildi.

SON KARAR KARİYERLİ YABANCI

Sabah'ın haberine göre Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri ile bir araya gelen TFF yönetimi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı bir orta hakem görevlendirmesi kararı aldı. TFF ve MHK'nın konuyla ilgili çalışma başlattığı ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak kariyerli birkaç yabancı orta hakemi belirlediği ve bu isimlerle görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Alınacak karar doğrultusunda dev derbinin hakemi önümüzdeki günlerde duyurulacak.