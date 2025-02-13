Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? TFF'den derbi için karar çıktı!

Süper Lig'de sezonun en kritik maçı olarak görülen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakem konusunda Futbol Federasyonu kararını verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? TFF'den derbi için karar çıktı!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 09:34

Hakem tartışmalarıyla bir kez daha büyük kaosun içine düşen Süper Lig'de gözler 25. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Şampiyonluk düğümünü büyük ölçüde çözebileceği belirtilen karşılaşmada hangi hakemin düdük çalacağı, bu ismin yerli mi yabancı mı olacağı tartışmaları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) konuya ilişkin net kararını verdiği bildirildi.

SON KARAR KARİYERLİ YABANCI

Sabah'ın haberine göre Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri ile bir araya gelen TFF yönetimi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı bir orta hakem görevlendirmesi kararı aldı. TFF ve MHK'nın konuyla ilgili çalışma başlattığı ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak kariyerli birkaç yabancı orta hakemi belirlediği ve bu isimlerle görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Alınacak karar doğrultusunda dev derbinin hakemi önümüzdeki günlerde duyurulacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Buruk, Mertens'in penaltısını akladı: Oyuncu bazen faulü alır, kararı hakem verecek!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.