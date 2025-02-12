Jose Mourinho'yu sinirlendiren soru! Icardi'nin paylaşımına cevap verdi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında yarın sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Muorinho çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de son dönemde artan sakatlıklarla ilgili soruya sinirlenen Portekizli çalıştırıcı, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin kendisini hedef alan paylaşımıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"ÖNEMLİ OLAN RÖVANŞ MAÇI"

"Ben ilk maçı içerde veya dışarıda oynamanın avantaj olduğunu düşünmüyorum. Deplasman golü kuralı değiştikten sonra aslında 180 dakikalık tek maç oynuyoruz. Yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok. Önemli olan ikinci maç sonrası turu atlayabilmek. İlk maçlarda hep rahat olurum çünkü belirleyici olan ikinci maçtır.

FENERBAHÇE'DE ARTAN SAKATLIKLARIN SEBEBİ

İnsanlar konuşuyorlar ama ne hakkında konuştuklarını bilmiyorlar. Geçen sezon şubat ortasında yaşanan sakatlıklarla şu anda yaşananlar arasında yarı yarıya fark var. Sakatlıkların sebebine tek bir sebep gösteremezsiniz. Diego Carlos ve Yusuf darbe sebebiyle sakatlandılar. İsmail, Çağlar, Livakovic gibi oyuncuların sakatlıklarının tek bir sebebi yok. Zeminler, yorgunluk, soğuk hava gibi pek çok farklı faktör var.

Geçmişten farklı olarak kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte insanları ateşe atmışlar ancak ben ateşe su atarım, birlikte çalıştıklarımı korurum. Tek suçlayacak faktör yok, doktor tek faktör değil. Geçen sene de doktor suçlanmış."

ICARDI'NİN PAYLAŞIMINA CEVAP

"Özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde kazandığım 26 kupayla gösterdim. Icardi bir 'goat', büyük bir 'goat' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum."

GALATASARAY DERBİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

"Avrupa maçlarından sonra Galatasaray ile oynayacaksınız. Oyuncularınızı ekstra motive edecek misiniz?" sorusuna Mourinho, "Eleme maçı oynamaktan daha büyük motivasyon olabilir mi? İki maç oynayacağız. Avrupa'da 8 tane zorlu maç oynadık. Listeye yazamadığımız oyuncular vardı. Lyon ve Midtjylland'a karşı önemli maçlar oynadık. Dramatik şekilde başardık. Eleme aşamasındayız, bundan daha güzel ne olabilir. Duygular yoğun, gerginlik yoğun, her detay önemli. Bundan daha büyük motivasyona ihtiyaç yok" cevabını verdi.

"FENERBAHÇE VE TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇALIŞIYORUM"

"Bu ligin sportif gerçekliği var mı? Paylaşımlarınız nedeniyle Süper Lig'in marka değerine zarar verdiğiniz söyleniyor. Böyle düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu da cevaplayan Mourinho şu açıklamayı yaptı.

"Duruma nasıl baktığınıza bağlı. Mevcut durumdan mutluysanız zarar veriyorum. Mevcut durumdan mutlu değilseniz çocuklarınızın bunu öğrenerek büyümesini istemiyorsanız tam tersini düşünürsünüz. Ben aslında buraya geldiğim zaman söylediğim şeyi yapıyorum. Ben Fenerbahçe ve bu ülke için çalışıyorum. Bu harika ülkede çalışıyorum. Milyonlarca insan burada futbola aşık. Eğer bu durumdan mutlularsa zarar verdiğimi düşünürler. Sadece bu yıl değil birkaç yıldır süregelen bir durum var. Bu durumdan mutlu olmayan insanlara, benim yurt dışında yarattığım bu etki yardım ediyor. İnsanlar buradaki bazı insanların mutlu olmadığını öğreniyor."