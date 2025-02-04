Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Icardi'den Mourinho'ya cevap geldi! Kitap kapaklı ve Tadic'li gönderme

Icardi'den Mourinho'ya cevap geldi! Kitap kapaklı ve Tadic'li gönderme

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
04 Şubat 2025 13:28 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 13:29
Icardi&#039;den Mourinho&#039;ya cevap geldi! Kitap kapaklı ve Tadic&#039;li gönderme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Gaziantep - Galatasaray maçında Davinson Sanchez'in eline gelen topa gönderme yaptığı paylaşıma Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi cevap verdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep - Galatasaray maçında Davinson Sanchez'in eline çarpan ve penaltı tartışmalarına neden olan pozisyonla ilgili sosyal medyadan imalı bir göndermede bulunmuştu.

HENTBOL GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

Hakemin Davinson Sanchez'in  topa elle temasına rağmen devam kararı vermesini kinayeli bir şekilde eleştiren Portekizli teknik adam, "Geçtiğimiz pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yapacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum" ifadelerine yer vermişti.

Icardi'den Mourinho'ya cevap geldi! Kitap kapaklı ve Tadic'li gönderme - 1. Resim

ICARDI'DEN MONTAJLI KAPAK PAYLAŞIMI

Mourinho'nun bu paylaşımına Galatasaray'ın bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'den flaş bir yanıt geldi. Önce Mourinho'nun "The Special One - Özel Biri" lakabına gönderme yaparak, Mourinho'nun gözleri yaşlı bir fotoğrafının resmedildiği kitap kapağı görseli paylaştı. Montajlanmış görselde kitabın isminin ise The Crying One -Ağlayan Biri" yazdığı görüldü.

Icardi'den Mourinho'ya cevap geldi! Kitap kapaklı ve Tadic'li gönderme - 2. Resim

TADIC'İN POZİSYONUNU HATIRLATTI

İcardi daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda ise Fenerbahçe - Gaziantep FK maçınrda Tadic'in eline çarpan ve penaltı olarak değerlendirilmeyen pozisyonun ekran görüntüsünü paylaştı. Bu görüntüye gülücük emojileriyle birlikte "Hentbol Dünya Kupası" şeklinde bir not da iliştirdi. 

Icardi'den Mourinho'ya cevap geldi! Kitap kapaklı ve Tadic'li gönderme - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...