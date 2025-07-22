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 | Safa Keser

Millî Eğitim Bakanlığı ve BİP iş birliği ile öğretmen bilgi servisi devreye alındı

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç’un katılımıyla, BiP uygulaması üzerinden geliştirilen Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul Veli Asistanı’nın tanıtımı gerçekleştirildi.

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Millî Eğitim Bakanlığı ve BİP iş birliği ile öğretmen bilgi servisi devreye alındı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 15:47

Millî Eğitim Bakanlığı’nın vizyonu kapsamında hayata geçirilen bu servisler, yerli ve güvenli iletişim platformu BiP bünyesinde geliştirildi. Bu kapsamda geliştirilen Öğretmen Bilgi Servisi, öğretmenlerin güncel duyurulara ya da bakanlık düzeyindeki mesajlara hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmesine imkân tanıyor. Okul Veli Asistanı (OVA) ise yeni eğitim döneminde, velilerin çocuklarının eğitim süreçlerini tek bir kanaldan kolaylıkla takip edebilmesini sağlayacak.

Millî Eğitim Bakanlığı ve , iletişim ve yaşam platformu BiP bünyesinde, eğitim ve teknolojiyi bir araya getiren özel bir projeye imza atıyor. Bu proje sayesinde hem bakanlık, okul yöneticileri ve öğretmenler arasındaki tüm bilgi akışı artık en doğru şekilde sağlanabilecek hem de veliler çocuklarının eğitim süreçlerine dair bilgileri kolaylıkla takip edebilecek.

Öğretmen Bilgi Servisi ile kolay, hızlı ve güvenli iletişim

Proje, Öğretmen Bilgi Servisi adı verilen ve BiP içinde oluşturulan bir servis sunuyor. Bu servis, eğitimcilere idari bildirimler, e-hizmet bilgileri, güncel duyurular ve bakanlık düzeyindeki mesajların kolaylıkla iletilmesini sağlıyor. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm öğretmenler ve idari kadronun otomatik olarak bakanlık tarafından entegre edilmesi ile aktif olan Öğretmen Bilgi Servisi, sadece öğretmenlerin görebileceği ve kullanabileceği şekilde kapalı bir servis olarak tasarlandı.

“Sağlıklı, sürekli ve etkin iletişimin önemi her geçen gün artıyor”

Tanıtım programında konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, “Sayın Bakanımızın yönetim anlayışının bir tezahürü ve vizyonunun bir yansıması olarak sürekli il, ilçe ve okul ziyaretleri yapıyoruz. Öğretmen odalarında Bakanlığın çalışmalarını, politikalarını, uygulamalarını anlatıyoruz. Alanın önceliklerini ve ihtiyaçlarını dinleyip çözümler üretiyoruz. Bu görüşmelerde gördük ki öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz ile daha sık, daha güçlü iletişim kurmamız, anlatmamız ve dinlememiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Bugün, Millî Eğitim Bakanlığı olarak, bir kez daha, dijital dönüşümün etkisini arkamıza alarak öğretmen ve velilerimizle iletişimimizi daha da güçlendireceğimiz bir uygulamayı başlatıyoruz diyen Canlı, şöyle devam etti: “Çünkü öğrencilerimizin geleceği için okul, öğretmen ve velilerimiz arasında kurulacak köprüleri çok önemsiyoruz. Dijital çağın getirdiği imkânlar kadar riskleri de beraberinde taşıdığı bu dönemde, millî ve güvenli teknolojilerle donatılmış bir iletişim ağına ihtiyacın kaçınılmaz olduğunun bilincindeyiz. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz bir zirvede ünlü bir akademisyenimiz şu fikrini söylemişti: 20. yüzyıl savaşlar yüzyılı idi ama 21. yüzyıl krizler yüzyılı olacak ve uzmanların tahmini bir sonraki krizin dijital dünyada yaşanabileceği yönünde. Bu sebeple milli teknoloji imkanlarımızı iletişim alanında kullanmamız ve güçlendirmemiz ülkemiz için de hayati öneme sahip. İşte tam da bu sebeple Türk mühendislerimizin eliyle geliştirilen yerli ve millî iletişim platformumuz BiP ile güçlü bir iş birliğine imza atıyoruz.”

Canlı, mesajlaşma servisleri ile ilgili, “Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul Veli Asistanı ile öğretmen ve velilerimizi bu sürecin daha aktif paydaşları haline getiriyoruz. Platformun sunacağı avantajlar ile servise katılan öğretmenlerimize çok daha hızlı, odaklı bilgilendirmeler yapabileceğiz.” açıklamasını yaptı.

Millî Eğitim Bakanlığı ve BİP iş birliği ile öğretmen bilgi servisi devreye alındı

Turkcell Genel Müdürü Dr. Koç: “Eğitimde iletişimi tek bir zeminde buluşturuyoruz”

Projeye dair bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç da şunları söyledi: “Turkcell olarak, kurduğumuz her teknoloji köprüsü, Türkiye’yi güçlü bir geleceğe bağlıyor. Eğitimin dijitalleşmesine yönelik çalışmalarımız da geleceğin en değerli köprülerden biri. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığımızla farklı hedef gruplara yönelik projelerimiz devam ediyor. Bugün ise öğretmenlerimizin meslek içi koordinasyonunu artıracak, hızlı ve güvenli bir iletişim ortamı sunacak önemli bir adım atıyoruz. Öğretmen Bilgi Servisi, Turkcell altyapısıyla BiP üzerinden eğitimde iletişimi tek bir zeminde buluşturacak. Müfredat bilgilendirmelerinden duyurulara kadar geniş bir kullanım alanı sunan Öğretmen Bilgi Servisi, öğretmenlerin günlük bilgi akışını kolaylaştıracak. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte kullanıma sunulacak Okul Veli Asistanı (OVA) servisi ise, velilerin çocuklarının eğitim süreçlerini tek bir kanaldan kolaylıkla takip edebilmesine imkân tanıyacak. Öğrenciye özel detaylar, doğrudan ve güvenli bir şekilde kaynağından alınabilecek. Bu dijital zeminin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin günlük takip süreçlerini kolaylaştıracağına inanıyorum.”

“Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutuyoruz”

Koç sözlerine şöyle devam etti: “Dijital çağda veri güvenliği artık sadece bir teknoloji konusu değil, aynı zamanda bir millî güvenlik meselesi. Biz de Turkcell olarak kritik teknolojilerde tam bağımsızlık adına var gücümüzle çalışıyoruz. Verilerimizi üstün güvenlik özelliklerine sahip merkezlerimizde şifreli bir şekilde yurt içinde tutarak bu vizyona katkı sağlıyoruz. Teknolojideki liderliğimizi ülkemiz ve gençlerimiz için kullanmaya, veri güvenliği adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

BiP’i indiren öğretmenler bu hizmeti ücretsiz kullanacak

BiP uygulamasını indiren öğretmenler, bu uygulamayı tamamen ücretsiz kullanabiliyor ve uygulamadan tüm operatör kullanıcıları aktif bir şekilde yararlanabiliyor.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#dijital dönüşüm
#turkcell
#Öğretmen Bilgi Servisi
#Okul Veli Asistanı
#Bip
#Eğitim Teknolojisi
#Eğitim
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