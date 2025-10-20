Menü Kapat
14°
Spor
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Galatasaray maçı sonrası Başakşehir'den TFF'ye flaş çağrı

Son dakika haberi... Galatasaray'a 2-1 kaybeden Başakşehir Kulübü, maçın hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Sarper Barış Saka'ya tepki gösterdi. Kararların "hata" kavramıyla açıklanamayacağını belirten turuncu-lacivertliler, TFF'nin ivedilikle gerekli kararları almasını beklediklerini aktardı.

Galatasaray maçı sonrası Başakşehir'den TFF'ye flaş çağrı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
16:05
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
16:12

'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada müsabakanın hakemi ve VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın art niyetli yönetimi, adına kaygı verici olan tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Maçın birçok kritik anında verdiği ve vermediği kararlar, sadece "hata" kavramı ile açıklanamayacak derecede niyet sorgulatır nitelikte olmuştur. Nitekim bu kararlar hem hakem yorumcularının hem de kamuoyunun malumudur.

İki hafta önce Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada 'nin işbilmez hakem atamasının ardından, bu haftaki maçta da sonuca tesir eden hakem kararları üzerine, MHK'nin istifa kararını haftanın ilk gününde almasını bekliyorduk.

Türk futbolunun itibarının korunması, adaletin ve tarafsızlığın yeniden tesis edilmesi adına da, TFF'nin ivedilikle gerekli kararları alınmasını bekliyoruz."

Son dakika haberinin detayları gelecek...

