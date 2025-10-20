Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bu taşınmazları satışa çıkarıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığının mülkiyetinde taşınmaz satışı yapılacak. 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yeri satılacak.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
16:46
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
16:46

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yeri, yöntemiyle satışa sunulacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bu taşınmazları satışa çıkarıyor

Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin, İzmir'de yer alan konutlar 2+1 ve 3+1 tiplerinde olacak. Bu illerde ve İstanbul ve Samsun'da da iş yeri olmak üzere toplam 319 konut ve 197 iş yeri satışa çıkarılacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bu taşınmazları satışa çıkarıyor

Açık artırma, 30-31 Ekim tarihlerinde, saat 10.30'da 4 ayrı oturum halinde İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu ve Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bu taşınmazları satışa çıkarıyor

Satışa sunulan taşınmazlar arasında İzmir'in Bayraklı ilçesindeki konut ve iş yerleri ile İstanbul'un Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerindeki ofis ve dükkanlar da yer alıyor.

Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

