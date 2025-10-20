Evinizdeki "enerji vampirleri" faturanızı kabartıyor: Bu 5 cihazın fişini çekmeyi unutmayın

Elektrik faturanız her ay beklediğinizden yüksek mi geliyor? Her ne kadar gereksiz ışıkları söndürmek, kullanmadığınız elektronik eşyaları kapatmak gibi tasarruf yöntemleri ile faturanızı düşürmeye çalışsanız da fark etmeden enerjiyi adeta sömüren bazı cihazlar bütçenizi sessizce kemiriyor olabilir.

Kullanılmadıkları zamanlarda birkaç önemli cihazın fişini çekerek elektrik faturanızı kayda değer bir oranda düşürebilirsiniz. Nedeni ise "enerji vampiri" olarak bilinen bir olguya dayanıyor. Söz konusu tabir, teknik olarak kapalıyken bile güç çeken elektronik cihazları tanımlamak için kullanılıyor.

Bu tür cihazlar, siz evde olmadığınızda veya aktif olarak kullanmadığınızda bile evinizin elektrik tüketimine sürekli bir ek yük biniyor. Üstelik bu yük öyle 3-5 lira gibi cüzi bir miktar da değil.

Örneğin geçtiğimiz yıllarda ABD Enerji Bakanlığı, kullanılmadığı zamanlarda cihazların fişini çeken bir ev sahibinin yılda 100 dolara kadar tasarruf edebileceğini belirtmişti. Tabii bu rakam Türkiye'de kullanıma bağlı olarak değişse de şu açık: elektrik faturası düşürme yöntemleri arasında enerji vampirlerinden kurtulma adımının önemi çok büyük.

BÜYÜK VAMPİRLERDEN BİRİ: TELEVİZYONUNUZ

ABD'de yapılan 2005 tarihli bir araştırmaya göre, plazma TV'lerin bekleme modunda yılda ortalama 159,76 dolar maliyetle en büyük enerji vampiri olduğu belirtilmişti. Enerji derecelendirmeleri ve teknolojideki değişikliklerle güncel bir televizyonun yapacağı israfın tutarı daha farklı olabilir. Ancak TV, önemli bir elektrik tüketicisi olmaya devam ediyor.

SlashGear'a göre günümüzde akıllı TV'ler, uyku modundayken bile çok fazla enerji çekiyor. Cihaza entegre edilmiş birçok ek fonksiyona sahip olmaları nedeniyle çok fazla güç tüketiyorlar. Araştırmalara göre toplam enerji tüketiminin yüzde 20'sine varan oranlarda israf ortaya çıkabiliyor.

Çözüm olarak, televizyonun güç kaynağını erişilebilir bir açma/kapama düğmesi olan uzatma kablosuyla prize bağlamak öneriliyor.

OYUN KONSOLLARI DA MASUM DEĞİL

Oyun konsolları da büyük bir elektrik tüketicisi. NRDC, 2014 yılında Xbox One'ın bekleme modunda yılda yaklaşık 16 watt güç çektiğini belirtmişti. İngiltere merkezli Eurogamer, PlayStation 5'in dinlenme modunda yıllık 9,83 sterlin, Xbox Series S'in ise 22,60 sterlin maliyeti olduğunu ortaya koydu.

Cihazlar fişten çekilmeden düzgünce kapatıldığında ise her iki konsol da yaklaşık 0,2 W tüketiyor.

Konsolların yol açtığı bir diğer elektrik sorunu ise kullanım alışkanlıklarıyla ilgili. Modern konsollar çok işlevli cihazlar olduğundan Netflix veya Hulu gibi uygulamaları barındırıyor. Ancak bir konsol, Apple TV, Roku veya Fire Stick gibi bir yayın cihazının gerektirdiğinden 35 kat daha fazla güç çekebiliyor.

YAZICILAR, MUTFAK ALETLERİ VE MEDYA OYNATICILAR

Yazıcılar, evlerdeki en belirgin enerji vampirleri arasında yer alıyor. İngiltere'de 2022 yılında yapılan bir araştırmada, vatandaşların yazıcılarını kullanmadıkları zamanlarda bekleme modunda bırakmak yerine fişten çekerek yılda 3,81 sterlin tasarruf edebilecekleri belirtildi. Rakam küçük görünse de, birden fazla cihazla çarpıldığında toplam israf artıyor.

Medya oynatma araçları da enerji kullanımı söz konusu olduğunda başı çekenlerden. Kablo veya uydu kutuları, DVD ve Blu-ray oynatıcılar genellikle atıl durumda bekliyor. Sadece bunların sürekli fişte takılı kalması bile yılda binlerce liranıza mâl olabiliyor.

Hepimizin mutfağında, bulaşık makinelerinden kahve makinelerine ve airfryer'lara kadar pek çok cihaz sürekli fişte kalıyor. Yurt dışında yapılan bir araştırmaya göre, küçük mutfak aletlerinin kullanılmadığında fişten çekilmesi, her yıl 10 ila 20 dolarlık bir tasarruf sağlıyor.

Özellikle sürekli saati gösteren mikrodalga fırınlar veya otomatik başlatma seçeneği olan kahve makineleri listenin başında. Evin Wi-Fi kapsama alanını sağlayan yönlendirici de (router) önemli bir nokta. Uzun süre evde kalmayacağınız zamanlarda modem/routerınızın fişini çekerek boş yere elektrik harcamasının önüne geçebilirsiniz.