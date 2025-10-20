Ziraat Bankkart - Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Maç Malatya'da oynanacak

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı yarın oynanacak. Heyeanla beklenen karşılaşmaya saatler kala maçın yayın bilgileri duyuruldu.

ZİRAAT BANKKART - FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

21 Ekim Salı günü oynanacak olan voleybol maçının saati 17.30 olarak duyuruldu. Müsabaka heyecanla beklenirken yayınlandığı kanal da belli oldu. Karşılaşma yarın Orduzu Spor Salonu'nda oynanacak. Kupayı 4’er kez müzesine götüren Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana’dan biri, Erkekler Şampiyonlar Kupası’nı en fazla kazanan kulüp unvanını tek başına alacak.

FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

İlk kez 2009’da düzenlenen kupa karşılaşmasının 16’ncısı yarın oynanacak. Malatya'da gerçekleşecek olan müsabaka 17.30'da başlarken TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler müsabakayı canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.