Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ziraat Bankkart - Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Maç Malatya'da oynanacak

Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasındaki 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı yarın oynanacak. Karşılaşmaya kısa süre kala Ziraat Bankkart Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda yayınlanıyor araştırması başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ziraat Bankkart - Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Maç Malatya'da oynanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 16:24

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı yarın oynanacak. Heyeanla beklenen karşılaşmaya saatler kala maçın yayın bilgileri duyuruldu.

ZİRAAT BANKKART - FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

21 Ekim Salı günü oynanacak olan maçının saati 17.30 olarak duyuruldu. Müsabaka heyecanla beklenirken yayınlandığı kanal da belli oldu. Karşılaşma yarın Orduzu Spor Salonu'nda oynanacak. Kupayı 4’er kez müzesine götüren Ziraat Bankkart ve Medicana’dan biri, Erkekler Şampiyonlar Kupası’nı en fazla kazanan kulüp unvanını tek başına alacak.

Ziraat Bankkart - Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Maç Malatya'da oynanacak

FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

İlk kez 2009’da düzenlenen kupa karşılaşmasının 16’ncısı yarın oynanacak. Malatya'da gerçekleşecek olan müsabaka 17.30'da başlarken TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler müsabakayı canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

ETİKETLER
#Voleybol
#Fenerbahçe
#Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası
#Ziraat Bankkart
#Trt Spor Yıldız
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.