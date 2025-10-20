Tufan Erhürman mazbatasını aldı mı? 6. Cumhurbaşkanı seçildi

KKTC Yüksek Mahkeme Binası bahçesinde düzenlenen törende ile Tufan Erhürman mazbatasını aldı. Seçim sonucunda KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı da belli olurken tüm Türkiye süreci yakından takip etti.

TUFAN ERHÜRMAN MAZBATASINI ALDI MI?

Tufan Erhürman, yapılan seçim sonucunda KKTC Cumhurbaşkanı seçildi. Mazbatasını, Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ verdi. Erhürman, mazbatasını almasının ardından "Demokrasimizle gurur duyuyoruz. İnsanımızın demokrasi bilincini içselleştirmiş olmasıyla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?

11 Eylül 1970 tarihinde Lefkoşa'da dünyaya gelen isim Kıbrıs Türkü siyasetçi, hukukçu ve akademisyendir. 19 Ekim 2025' tarihinde gerçekleşen seçim sonucunda cumhurbaşkanı seçilen isim 2 Şubat 2018'den 22 Mayıs 2019'a kadar KKTC başbakanı olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Erhürman, 1995'ten 2001'e kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında öğretim görevlisi olarak çalıştı

TUFAN ERHÜRMAN SİYASİ GÖRÜŞÜ NEDİR?

2013 genel seçimlerinde milletvekili seçilen isim 13 Kasım 2016 tarihinde Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanı seçildi. 2018 genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Erhürman, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte dörtlü koalisyon kurdu ve 2 Şubat 2018'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başbakanı seçildi. 8 Mayıs 2019'da Halkın Partisi'nin koalisyondan ayrılması üzerine istifasını sundu. 22 Mayıs 2019'da Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin genel başkanı olarak yeniden Ana Muhalefet Partisi lideri olmuştu.