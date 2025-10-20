Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Jhon Duran ne zaman dönecek? Fenerbahçe Jhon Duran sakatlık durumu açıklaması

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Benfica maçında sakatlanmıştı. Taraftarlar tarafından Jhon Duran ne zaman döneceği ise araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe, Jhon Duran'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Jhon Duran ne zaman dönecek? Fenerbahçe Jhon Duran sakatlık durumu açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
16:05
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
16:08

, 27 Ağustos 2025 tarihinde play-off turu rövanş maçları kapsamında Benfica ile karşı karşıya gelmişti. Mücadelede sarı-lacivertlilerin Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran sakatlanmıştı.

Yıldız futbolcunun sakatlığının ardından tedavisine başlandığı duyurulmuştu. Taraftarlar tarafından 'ın ne zaman döneceği ise araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Jhon Duran ne zaman dönecek? Fenerbahçe Jhon Duran sakatlık durumu açıklaması

JHON DURAN NE ZAMAN DÖNECEK?

Fenerbahçe tarafından yapılan son açıklamaya göre Jhon Duran takımla birlikte çalışmaya başladı. Son yapılan antrenmanda belirli bir kısmı takımla çalıştığı, daha sonrasında bireysel olarak çalışmaya devam ettiği belirtildi. En kısa sürede fiziksel kapasitesinin tekrardan istenilen düzeye döneceği ifade edildi.

Jhon Duran ne zaman dönecek? Fenerbahçe Jhon Duran sakatlık durumu açıklaması

JHON DURAN SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe tarafından Jhon Duran'ın durumuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz Jhon Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı. Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı. En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz."

ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#sakatlık
#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Takım Haberleri
#Aktüel
