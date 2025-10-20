Jhon Duran ne zaman dönecek? Fenerbahçe Jhon Duran sakatlık durumu açıklaması

Fenerbahçe, 27 Ağustos 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları kapsamında Benfica ile karşı karşıya gelmişti. Mücadelede sarı-lacivertlilerin Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran sakatlanmıştı.

Yıldız futbolcunun sakatlığının ardından tedavisine başlandığı duyurulmuştu. Taraftarlar tarafından Jhon Duran'ın ne zaman döneceği ise araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

JHON DURAN NE ZAMAN DÖNECEK?

Fenerbahçe tarafından yapılan son açıklamaya göre Jhon Duran takımla birlikte çalışmaya başladı. Son yapılan antrenmanda belirli bir kısmı takımla çalıştığı, daha sonrasında bireysel olarak çalışmaya devam ettiği belirtildi. En kısa sürede fiziksel kapasitesinin tekrardan istenilen düzeye döneceği ifade edildi.

JHON DURAN SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe tarafından Jhon Duran'ın sakatlık durumuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz Jhon Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı. Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı. En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz."