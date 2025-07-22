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 | Özge Sönmez

3 gündür her yerde aranıyordu! Cesedi uçurumda bulundu

Isparta'nın Gönen ilçesinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 58 yaşındaki Himmet Çaylı'dan kahreden haber geldi. Çaylı'nın cesedi dağlık alandaki uçurumda bulundu.

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3 gündür her yerde aranıyordu! Cesedi uçurumda bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 15:52

Isparta'nın ilçesine bağlı Kızılcık köyünde yaşayan 2 çocuk babası Himmet Çaylı, 3 gün önce motosikletiyle birlikte evden çıktı. Saatler geçmesine rağmen Çaylı'dan haber alınamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesinde Himmet Çaylı'nın bir markete uğradıktan sonra Kızılcık köyü yönüne ilerlediği tespit edildi. Telefon sinyali ise en son geçtiğimiz gün 11.00 sıralarında İkizoluk mevkiinde alındı.

3 gündür her yerde aranıyordu! Cesedi uçurumda bulundu

YÜZLERCE PERSONEL SEFERBER OLDU

Ekipler, bu noktaya yoğunlaşarak arama çalışmalarını 3 gün boyunca sürdürdü. Aramalara toplam 45 araç, 130 personel ve gönüllü vatandaşlar katıldı. Çalışmalar sırasında önce Himmet Çaylı'nın motosikletine ulaşıldı. Bunun üzerine bölge daraltılarak aramalar motosikletin bulunduğu alanda yoğunlaştırıldı.

3 gündür her yerde aranıyordu! Cesedi uçurumda bulundu

UÇURUMDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dağlık ve sarp arazide yapılan detaylı taramada, motosikletin yakınındaki bir uçurumda Himmet Çaylı'nın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çaylı'nın cenazesi nedeni belirlenmek üzere için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 gündür her yerde aranıyordu! Cesedi uçurumda bulundu
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