Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçında Galatasaray AZ Alkmaar'a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Anderlecht'i konuk edecek. Temsilcilerimizin oynayacağı kritik maçların hakemi belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki hakemleri belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 15:09

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu başlıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı turdaki ilk maçların hakemleri açıklandı.

GALATASARAY'A PORTEKİZLİ HAKEM

Galatasaray, 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro yönetecek.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno İsa ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Joao Gonçalve olacak. Maçta VAR koltuğunda Tiago Martins oturacak. AVAR’da ise Juan Martnez Munuera yer alacak.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile sahasında karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu’ndan Nikola Dabanovic yönetecek.

Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Milos Boskovic olacak. Maçta VAR koltuğunda Pascal Müller oturacak. AVAR’da ise Robert Schröder yer alacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Berke Özer sürprizi! Transferde ters köşe
Brezilyalı golcü Fenerbahçe'de! Sürpriz transfer duyuruldu
ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#fenerbahçe spor kulübü
#Galatasaray Spor Kulübü
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.