Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu başlıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı turdaki ilk maçların hakemleri açıklandı.

GALATASARAY'A PORTEKİZLİ HAKEM

Galatasaray, 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro yönetecek.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno İsa ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Joao Gonçalve olacak. Maçta VAR koltuğunda Tiago Martins oturacak. AVAR’da ise Juan Martnez Munuera yer alacak.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile sahasında karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu’ndan Nikola Dabanovic yönetecek.

Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Milos Boskovic olacak. Maçta VAR koltuğunda Pascal Müller oturacak. AVAR’da ise Robert Schröder yer alacak.