Astrologdan Fenerbahçe tahmini: 'Kartlarım üstüne bastıra bastıra şampiyon diyor'

14 May 2024 03:16 - Güncelleme : 14 May 2024 03:19

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda şampiyon olacağını sezon başında iddia eden astrolog Meral Güven, sezon bitimine iki hafta kala puan durumuna geride kalsa da takımın birinci çıkacağını vurguladı.

2022-2023 sezonu için astrolojik öngörüyle Galatasaray'ın şampiyon olacağını tahmin eden Güven, TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarıyla sosyal medyada çok konuşulan Fenerbahçe'nin şampiyonluğu konusundaki soruları yanıtladı.

"Kartlarınız hala Fenerbahçe diyor mu?" sorusuna Güven şunları söyledi:

"Ben bir astroloğum yıldız haritalarıyla çalışırım. Koç döngüsü içerisindeyiz. Koçlar kendi etkileriyle ilerletirler. Bu döngü içerisinde sürprizler olabilir. İmkansızlıklar içerisinde muazzam bir düzen kurulabilir. Sezon ortasında ve sezon sonunda yorum yapmam sezon başında yorum yapar geri çekilirim. Hala aynı noktayım. Galatasaray şampiyon olacak diyemem. Şu an için öngörülerimi dile getirecek olursam sonuç ortadadır. Fenerbahçe şampiyon olacaktır. Kartlarım üstüne bastıra bastıra 'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyor. En doğrusunu Yüce Mevlamız bilir. Fenerbahçe hiç beklenmedik şampiyonluğa imza atacaktır."

SEZON BAŞINDA "İKİ YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLACAK" DEDİ

Güven, sezon başında yaptığı tahminlerinde 'Bu sezon ve önümüzdeki sezon olmak üzere Fenerbahçe, iki yıl üst üste Süper Lig'de şampiyon olacak' sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Meral Güven, sezon ortasında da yaptığı açıklamasıyla "Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor." dedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL "GALATASARAY" DEMİŞTİ

Güven'in 2022-2023 sezonuyla ilgili tahmini doğru çıkmıştı. Güven, o zamanlarda yaptığı açıklamalarda 'Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir şampiyon olacak.' demişti.