Athletic Bilbao Roma'yı devirdi! İspanya'da Nico Williams fırtınası

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçı 2-1 kaybeden Athletic Bilbao, sahasında Roma ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan İspanyol ekibi, kupada tur atlayan taraf oldu.

ROMA MAÇIN BAŞINDA 10 KİŞİ KALDI

Roma'da Mats Hummels, 11. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bilbao, bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında ilk golü 45. dakikada Nico Williams ile buldu ve uzun süre maç böyle devam etti. Ardından ise 68. dakikada Yuri Berchiche farkı ikiye çıkardı. Son bölümde ise karşılaşmanın 82. dakikasında, ilk golün sahibi Nico Williams yine sahneye çıktı ve takımının 3. golünü kaydetti! Konuk ekibin tek sayısı ise uzatma dakikalarında penaltıdan Paredes'ten geldi.

ATHLETIC BILBAO ÇEYREK FİNALDE

Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Athletic Bilbao çeyrek finale adını yazdırdı ve Rangers-Fenerbahçe eşleşmesinden gelecek olan rakibini beklemeye başladı.