Spor
Avatar
Editor
 Murat Makas

Avrupa devi Okan Buruk için kolları sıvadı! Şampiyonluk sonrası sürpriz

Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanırken Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör Okan Buruk ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı. Teknik Direktör Okan Buruk'a talip çıktı.

Avrupa devi Okan Buruk için kolları sıvadı! Şampiyonluk sonrası sürpriz
ile yeniden şampiyon olan , Süper Lig'de üst üste 4 kez yaşayan ikinci teknik direktör unvanını aldı. Daha önce Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk dünya devlerinin gözdesi haline geldi.

Galatasaray ile üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan teknik direktör Okan Buruk, dünya devlerinin dikkatini çekti.
Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu.
İngiltere basınına göre Tottenham, Okan Buruk ile ilgileniyor ve Premier Lig'de kalmaları durumunda teklif yapacak.
Okan Buruk, haziran ayında bitecek sözleşmesini başkanlık seçiminden sonra Galatasaray ile 2 yıl daha uzatacak.
Tottenham, bu sezon üçüncü teknik direktörü Roberto De Zerbi ile devam ediyor ve 52 yaşındaki Buruk'u takımın başına getirmek istiyor.
Galatasaray'ın başında bu sezon 52 maça çıkan Okan Buruk, 34 galibiyet aldı ve 2.08 puan ortalaması yakaladı.
TOTTENHAM'IN RADARINDA

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; , Okan Buruk ile ilgileniyor. Premier Lig devi eğer ligde kalmayı başarırsa Okan Buruk'a teklif yapacak.

2 YIL SÖZLEŞME UZATACAK

Okan Buruk, haziran ayında son bulacak sözleşmesini sarı-kırmızılı kulüpteki başkanlık seçiminden sonra 2 yıl yenileyecek.

Bu sezon üçüncü teknik direktörü Roberto De Zerbi ile yoluna devam eden Londra ekibi ise 52 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek istiyor. Tottenham, ligin bitimine son 3 hafta kala West Ham ile ligde kalma mücadelesi veriyor.

2.08 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Galatasaray'ın başında bu sezon 52 maça çıkan Okan Buruk, 34'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk yönetiminde Cimbom bu sezon 2.08 puan ortalaması yakaladı.

Okan Buruk daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırmıştı.

  • Teknik Direktörlük Kariyeri (6 Kupa)
    SezonTakımOrganizasyonBaşarı
    2025-26GalatasaraySüper LigŞampiyon
    2024-25GalatasaraySüper LigŞampiyon
    2023-24GalatasaraySüper LigŞampiyon (102 Puan Rekoru)
    2022-23GalatasaraySüper LigŞampiyon
    2019-20RAMS BaşakşehirSüper LigŞampiyon (Kulüp Tarihinde İlk)
    2017-18AkhisarsporTürkiye KupasıŞampiyon
  • Futbolculuk Kariyeri (15 Kupa)
    Süper Lig (7)1992-93, 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2007-08 (Hepsi Galatasaray ile)
    UEFA Kupası (1)1999-00 (Galatasaray)
    UEFA Süper Kupa (1)2000 (Galatasaray - Real Madrid maçında "Maçın Adamı" seçildi)
    Türkiye Kupası (5)1992-93, 1995-96, 1998-99, 1999-00 (Galatasaray), 2005-06 (Beşiktaş)
    Türkiye Süper Kupası (1)1996 (Galatasaray)
