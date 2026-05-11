Avrupa devi Okan Buruk için kolları sıvadı! Şampiyonluk sonrası sürpriz

Galatasaray ile yeniden şampiyon olan Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör unvanını aldı. Daha önce Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk dünya devlerinin gözdesi haline geldi.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Tottenham, Okan Buruk ile ilgileniyor. Premier Lig devi eğer ligde kalmayı başarırsa Okan Buruk'a teklif yapacak.
Okan Buruk, haziran ayında son bulacak sözleşmesini sarı-kırmızılı kulüpteki başkanlık seçiminden sonra 2 yıl yenileyecek.
Bu sezon üçüncü teknik direktörü Roberto De Zerbi ile yoluna devam eden Londra ekibi ise 52 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek istiyor. Tottenham, ligin bitimine son 3 hafta kala West Ham ile ligde kalma mücadelesi veriyor.
Galatasaray'ın başında bu sezon 52 maça çıkan Okan Buruk, 34'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk yönetiminde Cimbom bu sezon 2.08 puan ortalaması yakaladı.
Okan Buruk daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırmıştı.
|Teknik Direktörlük Kariyeri (6 Kupa)
|Sezon
|Takım
|Organizasyon
|Başarı
|2025-26
|Galatasaray
|Süper Lig
|Şampiyon
|2024-25
|Galatasaray
|Süper Lig
|Şampiyon
|2023-24
|Galatasaray
|Süper Lig
|Şampiyon (102 Puan Rekoru)
|2022-23
|Galatasaray
|Süper Lig
|Şampiyon
|2019-20
|RAMS Başakşehir
|Süper Lig
|Şampiyon (Kulüp Tarihinde İlk)
|2017-18
|Akhisarspor
|Türkiye Kupası
|Şampiyon
|Futbolculuk Kariyeri (15 Kupa)
|Süper Lig (7)
|1992-93, 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2007-08 (Hepsi Galatasaray ile)
|UEFA Kupası (1)
|1999-00 (Galatasaray)
|UEFA Süper Kupa (1)
|2000 (Galatasaray - Real Madrid maçında "Maçın Adamı" seçildi)
|Türkiye Kupası (5)
|1992-93, 1995-96, 1998-99, 1999-00 (Galatasaray), 2005-06 (Beşiktaş)
|Türkiye Süper Kupası (1)
|1996 (Galatasaray)