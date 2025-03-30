Avrupa devlerinden Ramazan Bayramı kutlaması: Paris Saint-Germain'den özel içerik!

Ramazan Bayramı için futbol dünyasının pek çok yerinden anlamlı paylaşımlar geldi. Fransız devi PSG; özel bir videoyla Ramazan Bayramı'nı kutlarken, Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri de sürece eşlik etti.