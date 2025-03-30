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Editor
 | Burak Ayaydın

Avrupa devlerinden Ramazan Bayramı kutlaması: Paris Saint-Germain'den özel içerik!

Ramazan Bayramı için futbol dünyasının pek çok yerinden anlamlı paylaşımlar geldi. Fransız devi PSG; özel bir videoyla Ramazan Bayramı'nı kutlarken, Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri de sürece eşlik etti.

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Avrupa devlerinden Ramazan Bayramı kutlaması: Paris Saint-Germain'den özel içerik!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 14:15

Ramazan Bayramı için futbol devlerinden paylaşımlar geldi. Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınlanan ve futbolcuların yer aldığı videolu içerikte, Müslüman dünyasının bayramı kutlandı. Mesajda, "Paris Saint-Germain'deki herkesten size... Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun." denildi.

https://x.com/PSG_inside/status/1906257371396989361

ÜST ÜSTE KUTLAMA MESAJLARI

İngiltere'den Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Leicester City; İspanya'dan Barcelona, Real Madrid; İtalya'dan Milan, Inter ve Hollanda'dan da Ajax'ın aralarında bulunduğu birçok kulüp, kutlama mesajı paylaştı.

Sıkça Sorulan Sorular

PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ AŞAMADA?
Son 16 turunda Liverpool'u eleyen PSG, çeyrek final aşamasında mücadelesine devam ediyor.
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ETİKETLER
#psg
#ramazan bayramı
#Sosyal Medya Paylaşımı
#Spor
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