Avrupa devlerinden Ramazan Bayramı kutlaması: Paris Saint-Germain'den özel içerik!

Ramazan Bayramı için futbol dünyasının pek çok yerinden anlamlı paylaşımlar geldi. Fransız devi PSG; özel bir videoyla Ramazan Bayramı'nı kutlarken, Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri de sürece eşlik etti.
Ramazan Bayramı için futbol devlerinden paylaşımlar geldi. Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınlanan ve futbolcuların yer aldığı videolu içerikte, Müslüman dünyasının bayramı kutlandı. Mesajda, "Paris Saint-Germain'deki herkesten size... Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun." denildi.
https://x.com/PSG_inside/status/1906257371396989361
İngiltere'den Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Leicester City; İspanya'dan Barcelona, Real Madrid; İtalya'dan Milan, Inter ve Hollanda'dan da Ajax'ın aralarında bulunduğu birçok kulüp, kutlama mesajı paylaştı.