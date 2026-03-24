Avrupa devlerini peşine taktı, Beşiktaş devreye girdi! Yıldız stoperin maaş beklentisi belli oldu

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Beşiktaş, kadroya takviye için transfer çalışmalarına başladı. Beşiktaş’ta performans olarak eleştirilen birçok oyuncuyla yolların ayrılması hedefleniyor. Gidecek oyuncuların yerine en az 6 transfer yapılması düşünülüyor. Beşiktaş'ta futbol A takım koordinatörü Serkan Reçber, Almanya'nın ardından İngiltere'de de görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda öncelik savunmaya veriliyor.

SENESI İÇİN HAMLE

Birçok isimle temas kuran Serkan Reçber, son olarak Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Marcos Senesi için girişimde bulundu.

Devre arasında da almak istedikleri Arjantinli stoperin sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle siyah-beyazlılar yeni bir hamle yaptı. Beşiktaş cephesi, oyuncunun menajeriyle görüşmeleri başlattı.

MAAŞ BEKLENTİSİ

Tottenham, Aston Villa, Juventus ve Borussia Dortmund'un da 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği konuşuluyor. Marcos Senesi'nin yıllık maaş beklentisinin 5 milyon euro olduğu ve bunun altında kalacak tekliflerle ilgilenmeyeceği Avrupa basınında yer aldı.

ÜÇLÜ ZİRVEDEN SONRA OPERASYON

Serkan Reçber'in, görüşmelerini tamamladıktan sonra Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın ile üçlü bir zirve gerçekleştireceği ve ardından belirlenecek isimler üzerinde çalışmaların hızlandırılacağı kaydedildi.

Marcos Senesi, Bournemouth'un sözleşme yenileme teklifini kabul etmedi. Arjantinli stoper bu sezon Premier Lig'de 30 maçta 2 bin 660 dakika forma giydi ve 4 asist yaptı.