Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Avrupa devlerini peşine taktı, Beşiktaş devreye girdi! Yıldız stoperin maaş beklentisi belli oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Beşiktaş transferde önceliği stopere veriyor.Siyah-beyazlılarda futbol A takım koordinatörü Serkan Reçber, Bournemouth'ta forma giyen Marcos Senesi için nabız yokluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 09:57

Yeni sezona parolasıyla girmek isteyen Beşiktaş, kadroya takviye için transfer çalışmalarına başladı. Beşiktaş’ta performans olarak eleştirilen birçok oyuncuyla yolların ayrılması hedefleniyor. Gidecek oyuncuların yerine en az 6 transfer yapılması düşünülüyor. Beşiktaş'ta A takım koordinatörü Serkan Reçber, Almanya'nın ardından İngiltere'de de görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda öncelik savunmaya veriliyor.

SENESI İÇİN HAMLE

Birçok isimle temas kuran Serkan Reçber, son olarak Premier Lig ekibi 'ta forma giyen Marcos Senesi için girişimde bulundu.

Devre arasında da almak istedikleri Arjantinli stoperin sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle siyah-beyazlılar yeni bir hamle yaptı. Beşiktaş cephesi, oyuncunun menajeriyle görüşmeleri başlattı.

MAAŞ BEKLENTİSİ

Tottenham, Aston Villa, Juventus ve Borussia Dortmund'un da 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği konuşuluyor. Marcos Senesi'nin yıllık maaş beklentisinin 5 milyon euro olduğu ve bunun altında kalacak tekliflerle ilgilenmeyeceği Avrupa basınında yer aldı.

ÜÇLÜ ZİRVEDEN SONRA OPERASYON

Serkan Reçber'in, görüşmelerini tamamladıktan sonra Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın ile üçlü bir zirve gerçekleştireceği ve ardından belirlenecek isimler üzerinde çalışmaların hızlandırılacağı kaydedildi.

Marcos Senesi, Bournemouth'un sözleşme yenileme teklifini kabul etmedi. Arjantinli stoper bu sezon Premier Lig'de 30 maçta 2 bin 660 dakika forma giydi ve 4 asist yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü operasyonu! Avrupa devleri kapıda bekliyordu: Yıldız oyuncudan yönetime sürpriz transfer sözleri
ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonluk
#bournemouth
#Beşiktaş Transfer
#serkan reçber
#Marcos Senesi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.