UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 5. hafta maçları 26 Kasım tarihinde oynandı.

Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan 18 maçta toplam 56 gol atıldı. 18 maçın 8'ini ev sahibi ekipler kazanırken 6 maçta da gülen taraf deplasman takımları oldu. Avrupa Ligi'nin 5. hafasında 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ, HAPOEL BEER-SHEVA'YI DEVİRDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 5. hafta maçında Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Avrupa Ligi'ndeki 3. galibiyetini aldı ve puanını 10'a yükseltti.

Avrupa Ligi'nde 5. haftayı 7. sırada tamamlayan Beşiktaş, organizasyonun 6. haftasında 10 Aralık Perşembe günü deplasmanda Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

• Celta Vigo - Bournemouth: 1-2

• Dinamo Zagreb - Bayer Leverkusen: 0-2

• Olimpik Marsilya - Levski Sofya: 1-0

• Olympiakos - Milan: 2-4

• Salzburg - Ararat Armenia: 2-0

• Union Saint Gilloise - Lech Poznan: 2-2

• Viktoria Plzen - Benfica: 4-0

• Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva: 2-1

• Crystal Palace - Real Sociedad: 2-1

• Ferencvaros - Celje: 0-0

• Hoffenheim - Sturm Graz: 3-1

• Juventus - Omonia: 4-1

• Olimpik Lyon - Lilleström: 0-0

• NEC Nijmegen - Rennes: 3-1

• OFI - Anderlecht: 1-3

• Sparta Prag - AZ Alkmaar: 2-4

• Sunderland - Jagiellonia: 1-1

• Torreense - Celtic: 1-2