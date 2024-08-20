Avrupa maçları TRT'de yayınlanacak! UEFA organizasyonları 3 yıl TRT'de

20 Ağustos 2024 10:00 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:06

TRT, UEFA'nın organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konfederasyon Kupası gibi uluslararası maçların oynandığı futbol organizasyonlarının yayın haklarını satın aldı. 3 yıl boyunca TRT üzerinden seyredilecek maçlarda, Türk takımlarının maçları TRT kanalından ücretsiz ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Yabancı takımların maçları ise TRT'nin dijital platformu olan 'tabii' üzerinden yayınlanacak.

Görkemli bir geceyle tanıtımı gerçekleştiren TRT, spor dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Gecede konuşma gerçekleştiren TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı; "Bu yıldan itibaren yepyeni formatlarıyla oynanacak üç organizasyonun heyecanını geleneksel ve dijital mecralarımız aracılığıyla, milletimizle birlikte yaşayacağız" diyerek şöyle devam etti:

"AVRUPA LİGİ'NİN HİKAYESİ TRT'DE YAZILACAK"

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını milletimizle buluşturacak olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi’nin futbolseverlerin içini ısıtan o büyülü marşı TRT’de duyulacak; Avrupa Ligi’nin geçmişten ilham alan o sürprizli hikâyesi TRT’de yazılacak ve Konferans Ligi’nin hayaller kurduran o etkileyici atmosferi TRT’de solunacak.

"TÜRK MAÇLAR ŞİFRESİZ VE ÜCRETSİZ"

TRT’nin tüm bu tecrübe ve birikimine artık bir yenisini daha ekliyor ve Kurumumuzun tarihinde bir ilk olarak, UEFA tarafından düzenlenen üç büyük kulüp turnuvasının Türkiye’deki yayınlarını üstleniyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları önümüzdeki üç sezon boyunca TRT’de olacak. Bu yıldan itibaren yepyeni formatlarıyla oynanacak üç organizasyonun heyecanını geleneksel ve dijital mecralarımız aracılığıyla, milletimizle birlikte yaşayacağız. Kamu yayıncılığı anlayışımızın bir gereği olarak, ülkemizi bu kupalarda temsil edecek takımlarımızın maçlarını TRT 1, TRT Spor ve tabii’de şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlayacağız."

"YILDIZLAR GEÇİDİ YAŞANDI"

Tanıtım gecesine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile birlikte, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile İkinci Başkan Metin Öztürk, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli okçular Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer, milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ve spor dünyasından birçok isim ile davetliler ve basın mensupları katıldı.