Avrupa'da kura günü! Fenerbahçe' ve Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekiliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in katıldığı kurada UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşti.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe, rakibi Feyenoord ile 5-6 Ağustos tarihlerinden birinde karşılaşacak. Turnuvada rövanş maçlarının tarihi 12-13 Ağustos olurken iki tarihten birinde rövanş maçı oynanacak. Turu atlayan takım, ligi usülü oynanacak Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak takımların belirleneceği play-offlara katılmaya hak kazanacak. Elenen ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

BEŞİKTAŞ - AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kurası çekildi.



Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak

BEŞİKTAŞ 3. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde oynayacağı 3. ön eleme maçları 8 ve 15 ağustos tarihleri arasında oynanacak.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. eleme turundan elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri:



Rosenborg-Banga

Austria Wien-Spaeri

󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴Hibernian-Midtjylland (Kaybedeni)

Silkeborg-Akureyri

St. Patricks-Kalju

Kauno Zalgiris-Valur

BAŞAKŞEHİR - KONFERANS LİGİ

RAMS Başakşehir'in mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kurası, TSİ 15.00'te başlayacak.





İkinci eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda RAMS Başakşehir'in olası eşleşmeleri bu kurayla belirlenecek.

Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri:



Viking FK-FC Koper

Dundee United FC-FC UNA Strassen

RSC Anderlecht-BK Häcken (Mağlubu)

AIK Stockholm-Paide Linnameeskond

1FC Kosice-FC Neman Grodno