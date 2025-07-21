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 | Efe Demir

Avrupa'da kura günü! Fenerbahçe' ve Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

Avrupa kupalarında kura çekimi heyecanı yaşanırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Sarı-Lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile eşleşirken, Siyah-Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak. Şimdi gözler Başakşehir'e çevrildi.

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Avrupa'da kura günü! Fenerbahçe' ve Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 14:37

, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekiliyor. , ve RAMS 'in katıldığı kurada UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşti.

Avrupa'da kura günü! Fenerbahçe' ve Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe, rakibi Feyenoord ile 5-6 Ağustos tarihlerinden birinde karşılaşacak. Turnuvada rövanş maçlarının tarihi 12-13 Ağustos olurken iki tarihten birinde rövanş maçı oynanacak. Turu atlayan takım, ligi usülü oynanacak Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak takımların belirleneceği play-offlara katılmaya hak kazanacak. Elenen ekip ise yoluna 'nde devam edecek.

BEŞİKTAŞ - AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kurası çekildi.

Avrupa'da kura günü! Fenerbahçe' ve Beşiktaş'ın rakibi belli oldu


Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak

BEŞİKTAŞ 3. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde oynayacağı 3. ön eleme maçları 8 ve 15 ağustos tarihleri arasında oynanacak.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. eleme turundan elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri:

Rosenborg-Banga
Austria Wien-Spaeri
󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴Hibernian-Midtjylland (Kaybedeni)
Silkeborg-Akureyri
St. Patricks-Kalju
Kauno Zalgiris-Valur

BAŞAKŞEHİR - KONFERANS LİGİ

RAMS Başakşehir'in mücadele edeceği 'nde 3. eleme turu kurası, TSİ 15.00'te başlayacak.

Avrupa'da kura günü! Fenerbahçe' ve Beşiktaş'ın rakibi belli oldu



İkinci eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda RAMS Başakşehir'in olası eşleşmeleri bu kurayla belirlenecek.

Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri:

Viking FK-FC Koper
Dundee United FC-FC UNA Strassen
RSC Anderlecht-BK Häcken (Mağlubu)
AIK Stockholm-Paide Linnameeskond
1FC Kosice-FC Neman Grodno

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#UEFA Şampiyonlar Ligi
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
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#başakşehir
#kura
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#Spor
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