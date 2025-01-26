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Avustralya Açık'ta zafer Jannik Sinner'in

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ocak 2025 14:30 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 15:10
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Son dakika haberi: Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık tek erkekler finalinde zafer Jannik Sinner'in oldu.

Avustralya Açık tek erkekler finalinde, geçen yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası olan İtalyan tenisçi Jannik Sinner, 2 numaralı seribaşı Alman rakibi Alexander Zverev ile karşılaştı. Sinner, rakibini 6-3, 7-6 ve 6-3’lük setlerle 3-0 yenerek üst üste ikinci kez turnuvayı kazandı.

Avustralya Açık'ta zafer Jannik Sinner'in - 1. Resim

İLKLERİN MAÇI...

Bu zaferle birlikte Sinner, 2024 ABD Açık ile birlikte toplamda üçüncü Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Zverev ise 2020 ABD Açık ve 2024 Fransa Açık’ın ardından üçüncü kez bir Grand Slam finalinde mağlup oldu.

Avustralya Açık'ta zafer Jannik Sinner'in - 2. Resim

Sinner, yarı finalde 21 numaralı seribaşı ABD’li Ben Shelton’ı 7-6, 6-2 ve 6-2’lik setlerle geçerek finale yükselirken, Zverev, Sırp raket Novak Djokovic’in yarı final maçının ilk setinde sakatlanarak çekilmesi sonucu finale çıkmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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