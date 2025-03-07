Avustralyalı tenis efsanesi Fred Stolle 86 yaşında hayatını kaybetti!

İki kez büyük turnuva kazanan ve üç Davis Kupası kazanan takımın üyesi olan Fred Stolle hayata veda etti.

İki Grand Slam tekler şampiyonluğu ve 17 büyük çiftler kupası kazanan Fred Stolle, Tennis Australia'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre hayatını kaybetti. 86 yaşındaydı.

Tenis Avustralya CEO'su Craig Tiley, Stolle'un bir oyuncu olarak ve daha sonra Avustralya'nın Nine Network ve ABD yayın kuruluşları için yorumcu olarak tenis dünyasında "ikonik bir figür" olduğunu söyledi ancak ölüm nedenini belirtmedi.

1,91 metre boyundaki oyuncu, 1960'larda tenisin amatörden profesyonel spora dönüştüğü Avustralya'nın başarılı döneminin bir parçasıydı.