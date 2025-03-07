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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!

Beşiktaş'tan yabancı hakem konusuyla ilgili açıklama geldi. Galatasaray derbisinde yabancı hakem olması için başvuru yapan Beşiktaş, sürecin TFF tarafından değerlendirildiğini duyurdu.

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Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 17:33

Galatasaray derbisi için yabancı hakem başvurusu yapan Beşiktaş'tan açıklama geldi. Adalet ilkesine göndermede bulunan Beşiktaş, doğal hakkını talep ettiğini ifade etti ve yakın zamanda sürecin netleşeceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ'TAN DERBİ İÇİN YABANCI HAKEM İSTEĞİ

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı’nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur. Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır. Tüm bu gelişmeler ortadayken, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

https://x.com/Besiktas/status/1898011183245848909

Sıkça Sorulan Sorular

YABANCI HAKEM SÜRECİ NEDİR?
Galatasaray-Fenerbahçe maçı için TFF'nin Slavko Vincic'i tercih etmesinin ardından, pek çok Süper Lig kulübü tarafından açıklama gelmiş ve diğer maçlarda da yabancı hakem isteği dile getirilmişti.
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#Türkiye Futbol Federasyonu
#Fenerbahçe Derbisi
#Yabancı Hakem
#Slavko Vincic
#Beşiktaş Haberleri
#Spor
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