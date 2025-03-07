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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Victor Osimhen hesapları! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer gelişmesi

Victor Osimhen transferinde Galatasaray kadar Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Victor Osimhen; an itibarıyla Fenerbahçe'nin de transfer sürecinde başrolde, işte kritik detaylar.

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Fenerbahçe'de Victor Osimhen hesapları! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer gelişmesi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 15:06

Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılığı an itibarıyla Fenerbahçe'nin transfer sürecini de etkiliyor. İtalyan basınının duyurduğu habere göre Galatasaray'dan sonra kesinkes Juventus'a imza atacak olan Victor Osimhen, Fenerbahçe'nin transfer hesaplarında başrolde yer almaya başladı.

FENERBAHÇE'DE GALATASARAYLI VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ İÇİN İNCE HESAPLAR

Sezon sonunda Juventus'a imza atacağı büyük ölçüde kesinleşen Victor Osimhen, Galatasaray'dan ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin planlarında da pozitif bir gelişmeye sebep olacak. Uzun zamandır Dusan Vlahovic ile ilgilenen Fenerbahçe, oyuncunun Juventus'un kararını beklemesinden dolayı süreci ilerletememişti. Şu anda ise İtalyan devi ve Victor Osimhen'in ön anlaşmaya varmasıyla birlikte, sarı lacivertli ekipte de Dusan Vlahovic transferi yeniden gündeme gelmiş durumda. Sırp golcünün artık Juventus'ta forma giyemeyeceğini anlamasıyla fikrinin değişeceğini düşünen Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki yaz Osimhen'in gidişiyle birlikte Vlahovic'i açıklamak istiyor.

Victor Osimhen transferinde sürpriz aday: 75 milyon euro'yu hazırladılar | Goal.com Türkçe

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY'DA ÇOK ETKİLİ OYNUYOR

Son haftalarda tüm oyunu Victor Osimhen üzerinden kurgulayan Galatasaray, Nijeryalı golcü ile adeta hayata tutundu. Bu sezon sarı kırmızılı formayla 28 maça çıkan Osimhen, 22 gol ve 5 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY'A NASIL GELMİŞTİ?
Napoli yönetimiyle sıkıntılar yaşayan Osimhen, fırsat transferi olarak Galatasaray'a kiralık olarak katılmıştı.
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#galatasaray
#juventus
#victor osimhen
#Fenerbahçe
#Dusan Vlahovic
#Transfer Haberleri
#Spor
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