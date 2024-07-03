Avusturya taraftarına 'en tehlikeli futbolcu kim' diye sordular! Cevaplar gündem oldu

03 Temmuz 2024 15:22 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:35

Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti Alman Bakanı da rahatsız etti

Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti Alman Bakanı da rahatsız etti

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Takımımız, Avusturya ile Leipzig'de karşı karşıya geldi.

Bol tempolu maçta Merih Demiral'ın muhteşem iki golüyle Milli Takımımız, 2-1 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Gelen bu galibiyet, ülkemizde büyük coşkuyla kutlandı.

EN ÇOK VERİLEN İSİM ARDA GÜLER OLDU

L1 Üçgen isimli sosyal medya hesabının, maç öncesi Avusturya taraftarlarına sorduğu "Sizce en tehlikeli Türk oyuncu kim? sorusuna verilen cevaplar gündem oldu.

Taraftarların çoğu yıldız futbolcu Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan'ın ismini verdi.