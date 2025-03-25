Aykut Kocaman Süper Lig'e: Herkesi ters köşe eden gelişme!

Aykut Kocaman için Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'den sonra yeniden Süper Lig'e dönme zamanı yaklaşıyor. Halihazırda Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir gibi Süper Lig'in önde gelen ekiplerinin isimlerini antrenörlük öz geçmişinde bulunduran Aykut Kocaman; an itibarıyla uzun zaman sonra yeniden göreve gelmeye hazırlanıyor.

Aykut Kocaman için Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir süreçlerinden sonra yeniden Süper Lig projelerini değerlendirme dönemleri geldi. Geçtiğimiz zamanlarda da lige dönmek istediğini açıklayan Aykut Kocaman için bu sefer Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir ihtimallerinin dışında gelişen sürpriz bir süreç var.

AYKUT KOCAMAN YENİDEN SÜPER LİG'E

Fenerbahçe'deki futbolculuk yıllarından sonra İstanbulspor ile hocalık dönemine geçiş yapan Aykut Kocaman, daha sonra ise başarılı süreçler geçirmiş ve beklentilerin üzerinden performanslar göstermişti. Bir dönem için A Milli Takım ile de anılan Aykut Hoca, akabinde ise Vincenzo Montella tercihiyle birlikte rotasını tamamen lige kırmış ve bu minvalde açıklamalar yapmıştı. Tüm bu süreçlerden hareketle de Aykut Kocaman'ın takım çalıştırmak istediğini bilen ve deneyimli hocanın bakış açısına güvenen Süper Lig ekipleri, gelecek yaza doğru yaşanacak ayrılıklarda en önemli alternatif olarak Aykut Kocaman'ı belirlemiş durumdalar.

AYKUT KOCAMAN İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Son olarak 2021'de Başakşehir'i çalıştıran ve o dönemden bu yana da inandığı bir proje olmadığı için takım çalıştırmakta acele etmeyen Aykut Kocaman, an itibarıyla Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin radarına girmiş durumda. Halihazırda son dönemdeki performans düşüklüğünün üzerine sürecin daha da kaotik bir hale dönüşme ihtimalini gözeten Göztepe yönetimi, Aykut Kocaman'ı önemli bir seçenek olarak değerlendiriyor.