Fenerbahçe'de Ejlif Elmas planı: Jose Mourinho'dan transferde ters köşe! Hırvat 10 numara harekatı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun da onayıyla yeni hedef Eljif Elmas'ın takım arkadaşı Nikola Vlasic oldu. Hücum hattında değişiklikler yapmak isteyen Jose Mourinho, Eljif Elmas'ın da devrede olacağı süreçte Nikola Vlasic transferine resmen onay verdi. Fenerbahçe, Hırvat 10 numara için yakın zamanda temaslara başlayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan, Eljif Elmas'ın Torino'daki takım arkadaşı Nikola Vlasic'e onay çıktı. Fenerbahçe gelecek sezon için transfer planlamaları yaparken, Jose Mourinho'ya Hırvat 10 numara Nikola Vlasic önerildi. Eljif Elmas üzerinden ilk temasların yapılacağı sürecin, önümüzdeki yaza doğru tamamlanması bekleniyor.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNDE ELJIF ELMAS'IN ARKADAŞI NIKOLA VLASIC TRANSFERİ

Jose Mourinho'nun raporuyla birlikte gelecek sezon için hücum hattına takviyeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, Nikola Vlasic'i transfer listesinin başına yazdı. Güçlü fiziği ve yüksek temposuyla oyuna ağırlığını koyan Hırvat 10 numaranın, Fenerbahçe hücumlarına da sınıf atlattırması bekleniyor! Eljif Elmas üzerinden Hırvat oyuncunun karakteri ve özel hayatıyla ilgili bilgi alınacak transferde, olumlu geri dönüşlerle birlikte resmi süreç için hazırlıklar da başlayacak. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Vlasic'in, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER HEDEFİ NIKOLA VLASIC TORINO'DA NASIL BİR SEZON GEÇİRİYOR?

Torino formasıyla bu sezon 23 maça çıkan milli oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. Zaman zaman yüksek tempolu performanslar gösteren Vlasic'in, hala gerçek potansiyeline ulaşamadığı düşünülüyor.