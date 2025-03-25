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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Ejlif Elmas planı: Jose Mourinho'dan transferde ters köşe! Hırvat 10 numara harekatı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun da onayıyla yeni hedef Eljif Elmas'ın takım arkadaşı Nikola Vlasic oldu. Hücum hattında değişiklikler yapmak isteyen Jose Mourinho, Eljif Elmas'ın da devrede olacağı süreçte Nikola Vlasic transferine resmen onay verdi. Fenerbahçe, Hırvat 10 numara için yakın zamanda temaslara başlayacak.

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Fenerbahçe'de Ejlif Elmas planı: Jose Mourinho'dan transferde ters köşe! Hırvat 10 numara harekatı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 17:18

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan, Eljif Elmas'ın Torino'daki takım arkadaşı Nikola Vlasic'e onay çıktı. Fenerbahçe gelecek sezon için transfer planlamaları yaparken, Jose Mourinho'ya Hırvat 10 numara Nikola Vlasic önerildi. Eljif Elmas üzerinden ilk temasların yapılacağı sürecin, önümüzdeki yaza doğru tamamlanması bekleniyor.

Nikola Vlasic would be gone from West Ham already if he had his own way

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNDE ELJIF ELMAS'IN ARKADAŞI NIKOLA VLASIC TRANSFERİ

Jose Mourinho'nun raporuyla birlikte gelecek sezon için hücum hattına takviyeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, Nikola Vlasic'i transfer listesinin başına yazdı. Güçlü fiziği ve yüksek temposuyla oyuna ağırlığını koyan Hırvat 10 numaranın, Fenerbahçe hücumlarına da sınıf atlattırması bekleniyor! Eljif Elmas üzerinden Hırvat oyuncunun karakteri ve özel hayatıyla ilgili bilgi alınacak transferde, olumlu geri dönüşlerle birlikte resmi süreç için hazırlıklar da başlayacak. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Vlasic'in, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması bekleniyor.

Nikola Vlasic Interview | Torino | Serie A | TLN

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER HEDEFİ NIKOLA VLASIC TORINO'DA NASIL BİR SEZON GEÇİRİYOR?

Torino formasıyla bu sezon 23 maça çıkan milli oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. Zaman zaman yüksek tempolu performanslar gösteren Vlasic'in, hala gerçek potansiyeline ulaşamadığı düşünülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

HIRVAT 10 NUMARA TORINO'YA NEREDEN GELMİŞTİ?
İtalyan ekibi, West Ham'a 10.6 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş ve oyuncuyu transfer etmişti.
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ETİKETLER
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#eljif elmas
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Nikola Vlasic
#Spor
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