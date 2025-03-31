Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Eyüp Ensar Yeşil

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe sözleri! 'Hayır deme lüksüm yok'

Aykut Kocaman katıldığı programda gelen soruya 'Fenerbahçe'nin planları arasında yer alması halinde 'hayır' deme lüksünün olmadığını açıkladı. Bu cevap sarı-lacivertli takım taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe sözleri! 'Hayır deme lüksüm yok'
KAYNAK:
Eyüp Ensar Yeşil
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 23:53

Eski Fenerbahçe teknik direktörü ve kulübün efsane isimleri arasında yer alan Aykut Kocaman, katıldığı youtube programında kendisine sorulan "Gelecek planlarınızda Fenerbahçe var mı?" soruya verdiği cevap sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Kocaman 2018 yılında Ali Koç'un başkan seçilmesi ile birlikte Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevini bırakmıştı.

Aykut Kocaman "Galatasaray'ın şampiyonlukları aykırı" | TGRT Haber

"HAYIR DEME LÜKSÜM YOK"

"Fenerbahçe'nin böyle bir tasarrufu olduğu sürece benim hayır deme niyetim ve lüksüm yok. Fenerbahçe'nin planlarında benim olmam önemli olan bir konu olur. Burada karar verici ben değilim."

Aykut Kocaman: Alex'in kullanıldığını düşünüyorum - Sakarya'nın Haber Kaynağı

2010-11 ŞAMPİYONLUĞUNDA GÖREVDEYDİ

Futbolculuğu döneminde efsane olan Aykut Kocaman, 2009-10 sezonunda Sportif Direktör olarak kulübe geri dönmüştü. Daum'un ayrılması sonrası takımın başına teknik direktör olarak geçen Kocaman 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğunu yaşamıştı. 2012-2013 sezonunda takımdan ayrılan Kocaman daha sonra 2017-2018 sezonunda geri dönmüştü.

Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe ligin en iyisi..
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cengiz Ünder Los Angeles FC ile ilk golünü attı!
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.