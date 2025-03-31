Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe sözleri! 'Hayır deme lüksüm yok'

Aykut Kocaman katıldığı programda gelen soruya 'Fenerbahçe'nin planları arasında yer alması halinde 'hayır' deme lüksünün olmadığını açıkladı. Bu cevap sarı-lacivertli takım taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.
Eski Fenerbahçe teknik direktörü ve kulübün efsane isimleri arasında yer alan Aykut Kocaman, katıldığı youtube programında kendisine sorulan "Gelecek planlarınızda Fenerbahçe var mı?" soruya verdiği cevap sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Kocaman 2018 yılında Ali Koç'un başkan seçilmesi ile birlikte Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevini bırakmıştı.
"Fenerbahçe'nin böyle bir tasarrufu olduğu sürece benim hayır deme niyetim ve lüksüm yok. Fenerbahçe'nin planlarında benim olmam önemli olan bir konu olur. Burada karar verici ben değilim."
Futbolculuğu döneminde efsane olan Aykut Kocaman, 2009-10 sezonunda Sportif Direktör olarak kulübe geri dönmüştü. Daum'un ayrılması sonrası takımın başına teknik direktör olarak geçen Kocaman 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğunu yaşamıştı. 2012-2013 sezonunda takımdan ayrılan Kocaman daha sonra 2017-2018 sezonunda geri dönmüştü.