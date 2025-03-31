Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe sözleri! 'Hayır deme lüksüm yok'

Eski Fenerbahçe teknik direktörü ve kulübün efsane isimleri arasında yer alan Aykut Kocaman, katıldığı youtube programında kendisine sorulan "Gelecek planlarınızda Fenerbahçe var mı?" soruya verdiği cevap sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Kocaman 2018 yılında Ali Koç'un başkan seçilmesi ile birlikte Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevini bırakmıştı.

"HAYIR DEME LÜKSÜM YOK"

"Fenerbahçe'nin böyle bir tasarrufu olduğu sürece benim hayır deme niyetim ve lüksüm yok. Fenerbahçe'nin planlarında benim olmam önemli olan bir konu olur. Burada karar verici ben değilim."

2010-11 ŞAMPİYONLUĞUNDA GÖREVDEYDİ

Futbolculuğu döneminde efsane olan Aykut Kocaman, 2009-10 sezonunda Sportif Direktör olarak kulübe geri dönmüştü. Daum'un ayrılması sonrası takımın başına teknik direktör olarak geçen Kocaman 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğunu yaşamıştı. 2012-2013 sezonunda takımdan ayrılan Kocaman daha sonra 2017-2018 sezonunda geri dönmüştü.