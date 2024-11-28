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AZ-Galatasaray maçı öncesi arbede yaşandı! Hollanda polisi olaya müdahale etti

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Kasım 2024 19:02 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 19:04
AZ-Galatasaray maçı öncesi arbede yaşandı! Hollanda polisi olaya müdahale etti

UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya gelecek olan AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı. Hollanda polisi, sarı kırmızılı taraftara müdahalede bulundu ve yoğun güvenlik önlemi alındı.

Temsilcimiz Galatasaray​'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında karşılaşacağı Hollanda​ ekibi AZ Alkmaar​ ile maç öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar ile Hollanda polisi arasında gergin anlar yaşandı.

TARAFTARLARA COPLU SALDIRI

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; karşılaşma öncesinde Alkmaar'daki Paardenmarkt Sokağı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar arasında çıkan tartışmanın ardından Hollanda polisi harekete geçti. Polis​ taraftarlara copla müdahale ederken, taraftarların olduğu bölgede havai fişek patlaması sesi duyulunca güvenlik güçleri geri çekildi. Bu olayın ardından güvenlik önlemlerini artıran polis durumu kontrol altına aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, daha sonra maçın oynanacağı stada otobüslerle hareket etti. 

AFAS Stadyumu'nda oynanacak olan AZ Alkmaar - Galatasaray maçı bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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