Azerbaycan'da pole pozisyonu üst üste 4. kez Charles Leclerc'in oldu!

14 Eylül 2024 20:52 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 20:54

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Charles Leclerc, pole pozisyonunun sahibi oldu. Leclerc, Bakü'de üst üste 4. kez yarışa ilk sıradan başlayacak.

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Formula 1'de 2024 sezonun 17. yarışına Azerbaycan'ın başkenti Bakü ev sahipliği yapacak.

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde yarın gerçekleşecek yarış öncesindeki sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi Ferrari'den Charles Leclerc oldu.

Son 3 yarışa da ilk sıradan başlayan Charles Leclerc, yarın da pole pozisyonundan start alacak.

Sıralama turları sonunda McLaren'den Oscar Piastri ikinci, bir diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz ise üçüncü oldu. Şampiyona lideri Max verstappen yarınki yarışa altıncı sıradan yarışa başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lewis Hamilton, Lando Norris ve Charles Leclerc ikişer, George Russell, Carlos Sainz ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.